Laut der Wells Fargo Bank und einer aktuellen Einschätzung ist die Gewinnserie des Aktienmarktes vorerst vorbei. Müssen sich Anleger darauf einstellen, dass es nach Jahren der Rallye erst mal keine steigenden Kurse gibt? Oder kommt es womöglich zu einem deutlichen Rücksetzer an der Börse?

Der Aktienmarkt hat nach dem Krisenjahr 2022 eine nun fast 24 Monate anhaltende Gewinnserie hingelegt. Betrachtet man das Bild aus einer etwas größeren Perspektive, so läuft die Rallye bereits seit 2010 fast ununterbrochen. Doch laut einer neuen Studie der Analysten von Wells Fargo könnte es mit dieser steilen Aufwärtsbewegung vorerst vorbei sein.

Die Gewinnserie des Aktienmarktes ist vorbei, prophezeit diese Bank

So hat die Bank in einer kürzlich veröffentlichten Studie in Aussicht gestellt, dass der S&P500 vorerst keine neuen Allzeithochs mehr erreichen dürfte. Ursache dafür sind in erster Linie Gegenwinde wie politische Unsicherheit und die Angst um eine Rezession, die die Gewinne an der Börse dauerhaft drücken könnten.

„Wir glauben zwar, dass der S&P 500 Index weiterhin im Aufwärtstrend ist, er sieht sich jedoch nun einem wichtigen Widerstand auf dem Allzeithoch gegenüber“, sagten Strategen am Montag in einer Mitteilung. „Aus diesen Gründen halten wir es für unwahrscheinlich, dass der S&P 500 Index in den kommenden Monaten bedeutende neue Höchststände erreichen wird.“

Hinzu kommt laut den Analysten, dass der Markt nun mit Blick auf die Risiken und Chancen fair bewertet sei. Dementsprechend bräuchte es erst neue Katalysatoren für weiter steigende Kurse.

Keine steigenden Kurse mehr für Anleger?

Doch sollten sich Anleger jetzt wirklich auf eine längerfristige Seitwärtsphase am Markt einstellen? Immerhin besteht laut Wells Fargo ein klares Risiko dafür.

Tatsächlich kann es Seitwärtsphasen an der Börse immer wieder geben. Besonders mit Blick auf Dekaden wie die 70er können solche Phasen sogar wesentlich länger andauern. Dementsprechend kann es sich für Anleger lohnen, neben Aktien in solchen Zeiten auf unkorrelierte Assets zu setzen, um nicht gänzlich auf Gewinne verzichten zu müssen.

