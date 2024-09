Der September ist der schlechteste Börsenmonat überhaupt, doch einige wenige Aktien schaffen es überraschenderweise trotzdem fast immer in diesem Jahresabschnitt eine positive Performance zu erzielen. Um diese Werte geht es dabei genau und hier lohnt sich für Anleger ein besonderer Blick.

Der September hat seinen Ruf als “Crash-Monat” nicht ohne Grund. Nur in 40 Prozent der Fälle konnten Anleger in dem Jahresabschnitt ein positives Ergebnis mit breit gestreuten Anlagen erzielen. Die durchschnittliche Performance über die vergangenen 100 Jahre lag derweil bei negativen -1,1 Prozent (S&P500).

Diese Aktien steigen im September (fast) immer

Doch trotz dieser schlechten Vorzeichen gibt es einige Aktien, die überraschenderweise im September regelmäßige positive Returns verbuchen konnten. Dies liegt unter anderem an Verkündungen von Unternehmensnachrichten wie Quartalszahlen, Aktienrückkäufen & Co. Dementsprechend kann sich hier für Anleger in dem vergleichsweise schwachen Börsenmonat ein Blick lohnen:

- Thermo Fisher Scientific Inc. - Häufigkeit eines positiven Septembers: 70,0 Prozent

- Union Pacific Corporation - Häufigkeit eines positiven Septembers: 70,0 Prozent

- The Boeing Company - Häufigkeit eines positiven Septembers: 70,0 Prozent

- Northrop Grumman Corporation - Häufigkeit eines positiven Septembers: 70,0 Prozent

- O'Reilly Automotive, Inc. - Häufigkeit eines positiven Septembers: 70,0 Prozent

- Reinsurance Group of America, Incorporated - Häufigkeit eines positiven Septembers: 70,0 Prozent

- Abercrombie & Fitch Co. - Häufigkeit eines positiven Septembers: 70,0 Prozent

- Erie Indemnity Company - Häufigkeit eines positiven Septembers: 60,0 Prozent

- Williams-Sonoma, Inc. - Häufigkeit eines positiven Septembers: 60,0 Prozent

- XPO, Inc. - Häufigkeit eines positiven Septembers: 60,0 Prozent

- Matson, Inc. - Häufigkeit eines positiven Septembers: 80,0 Prozent

- Balchem Corporation - Häufigkeit eines positiven Septembers: 70,0 Prozent

- MillerKnoll, Inc. - Häufigkeit eines positiven Septembers: 70,0 Prozent

- MGP Ingredients, Inc. - Häufigkeit eines positiven Septembers: 70,0 Prozent

- Bristow Group Inc. - Häufigkeit eines positiven Septembers: 70,0 Prozent

Besonders spannend ist dabei ein Blick auf den Modekonzern Abercrombie & Fitch.

Abercrombie & Fitch: Diese Aktie steigt (fast) immer im September

Denn der Wert ist mit einem Jahresplus von 151 Prozent trotz der Schwäche des Modesektors besser gelaufen als eine Nvidia. Gründe sind insbesondere das starke Wachstum des Unternehmens und die guten Aussichten.

Nach der kürzlichen Korrektur infolge überzeugender Quartalszahlen (wohl nach dem Motto Sell the Good News) könnte sich hier ein Einstieg für Anleger lohnen.

TradingView Abercrombie & Fitch Chart 1 Jahr

