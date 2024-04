War es das mit dem rasanten Anstieg bei der Nvidia-Aktie? Ein deutscher Börsen-Analyst verrät, warum es kaum noch Potenzial nach oben gibt und ob Anleger jetzt die KI-Aktie verkaufen sollten.

In der Spitze um 104 Prozent ist die Chip-Aktie von Nvidia alleine in diesem Jahr schon gestiegen. Doch seit Anfang März ist der Anstieg gestoppt, die Nvidia-Aktie bildete eventuell ein doppeltes Top und büßte seitdem um rund 15 Prozent ein. War es das jetzt also mit der KI-Rallye?

"Die große Rallye bei der Nvidia-Aktie ist vorbei", behauptet Börsen-Analyst

"In den Köpfen ist jetzt noch drin: „Oh, Nvidia, die steigt ja nur!", sagt Börsen-Analyst Martin Utschneider von Finanzethos AG. Und er fährt fort: "Das ist so wie die Psychologie. Aber: Die Nvidia hat sich aus ihrem steilen Aufwärtstrend verabschiedet. Sie ist rausgefallen am 27.3. Und hatte dann negative Retests. Bedeutet: Die Aktie ist nicht mehr von unten in den Trendkanal wieder reingekommen."

Zudem habe sich die Handelbreite bei Nvidia durch die Bollinger-Bänder enorm eingeengt, sagt der Chartanalyst. Momentan würde die KI-Aktie zwischen 850 Dollar und 950 Dollar schwanken können. Mehr aber erstmal nicht. Doch sollte man die Nvidia-Aktie jetzt verkaufen?

KI-Aktie jetzt verkaufen?

"Ich sehe aktuell ein negatives Momentum bei der Nvidia-Aktie. Das hatten wir schon lange nicht mehr. Und wir haben eine Stochastik, die zwar überverkauft ist, aber noch kein Kaufsignal abwirft und wir haben einen fallenden neutralen MACD", stellt der Chart-Techniker fest.

Und er resümiert: "Also die NVIDIA ist jetzt kein Verkaufskandidat, ist auch kein Kaufkandidat, ist im Moment ein Haltekandidat, weil wir natürlich nach unten schöne Unterstützung haben im Bereich 834 Dollar. Also wer jetzt vielleicht hört vom Nachbarn: „Oh, damit habe ich 100% verdient", der sollte bedanken, dass im Moment das kurzfristige Potenzial auf 100 Dollar begrenzt. Wenn man sie hält, wenn man sie schon hat, ist es aber auch kein Verkaufskandidat. Es ist ein klassischer Seitwärtstrend im Moment."

