Warren Buffett, Cathie Wood, Bill Gates. Alle kaufen diese Aktien. Und welche 4 Aktien das Smart Money jetzt alles kauft, hat BÖRSE ONLINE jetzt aufgedeckt.

Sie stehen in den 13F-Filings. Die Aktien, die die großen Investoren und Hedgefonds kaufen. Doch alleine mit diesem Wissen kann man noch wenig anfangen. Warum das so ist und wie BÖRSE ONLINE herausgefunden hat, welche Aktien das Smart Money jetzt konkret kauf, verrät BÖRSE ONLINE Chefredakteur Jens Caster:

Cathie Wood, Bill Gates, Warren Buffett: Diese Aktien kauft jetzt das Smart Money

Denn im aktuellen Video auf dem neuen Youtube-Kanal von BÖRSE ONLINE erklärt Chefredakteur Jens Castner: "Also die zehn Aktien sind natürlich unsere Endauswahl. Denn es gibt hier einige Tausend Aktien, die von dem sogenannten Smart Money gekauft werden. Das sind die großen Hedgefonds, aber eben auch berühmte Persönlichkeiten, wie Bill Gates oder Warren Buffett."

Dabei sei ein vielschichtiger Analyseprozess vonnöten gewesen, um die tausenden Aktien zu durchleuchten und die besten herauszusuchen. Denn: "Diese großen Anleger sind verpflichtet, einmal pro Quartal ihre gekauften und verkauften Aktien an die US Börsenaufsicht SEC zu melden. Das sind die sogenannten 13F-Berichte. Die können das ganze Quartal über abgeliefert werden, aber trudeln meistens erst zum Ende des Quartals ein. Denn die Großaktionäre wollen ja nicht, dass frühzeitig bekannt wird, in was sie investiert haben, weil sie ja oft dabei sind, die Positionen so nach und nach aufzubauen. Und die haben es halt nicht so gerne, wenn man sie trackt und ihnen dann andere die Kurse verderben. Deswegen trudelt es meistens gegen Ende ein. Und dann geht es halt so ab dem 15. November darum, dass die Redaktion aus 8500 maßgeblichen Großinvestoren herausfiltern muss. Was haben die genau gemacht? Und im zweiten Schritt der Analyse sind wir dann dabei zu sagen okay, wo sind die neu reingegangen oder wo haben sie aus einer kleinen Position eine große gemacht?"

Und bei diesen paar von insgesamt zehn Aktien, war das der Fall:

Spotify, Carrier Global und Co: Diese Aktien kaufen die Großinvestoren

Zudem erklärt BÖRSE ONLINE Chefredakteur, dass viel Geld in die Aktie von Spotify geflossen ist. Vor allem Cathie Wood, aber auch viele andere große Hedgefonds haben hier zugeschlagen und die Spotify-Aktie gekauft. Dazu sagt Jens Castner: "Das Unternehmen ist jetzt profitabel. Der Kurs war zu Corona-Zeiten schon mal doppelt so hoch. Da haben sie allerdings noch rote Zahlen geschrieben und jetzt hat es sich geschäftlich gedreht und der Kurs steht bei 170 und nicht mehr bei 300 Euro. Insofern wahrscheinlich kein Wunder, dass das Smart Money da einsteigt. Denn Spotify ist jetzt profitabel und sehr günstig."

Spannend ist aber auch die Aktie von den Atlanta Braves. Denn dort ist Warren Buffett eingestiegen. Und auch Carrier Global, die vor wenigen Wochen das deutsche Traditions-Unternehmen Vießmann gekauft haben, befindet sich auf der Liste. Wie BÖRSE ONLINE diese Aktien nun einschätzt, erfahren Sie im neuen Heft und im Video.

Und lesen Sie auch: Reich werden mit der Dividendenpyramide - Was Aktien von Allianz, Deutsche Telekom und Microsoft damit zu tun haben

oder: Böses Omen für 2024? Vor US-Wahlen performen Aktien und die Börse oft schlecht - Das ist jetzt zu tun