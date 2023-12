Momentan sind die Machtverhältnisse mit über 1 Billion US-Dollar Marktkapitalisierung Abstand zwischen Apple und Amazon eindeutig – doch in Zukunft dürfte sich dieses Gewicht vermutlich verschieben. Wird Amazon bald das wertvollste Unternehmen der Welt?

Amazon hat kürzlich wieder die Marke von 1,5 Billionen US-Dollar Marktkapitalisierung nach oben durchbrochen – ist damit aber weiterhin nur halb so viel wert wie Apple, die mit rund 2,98 Billionen US-Dollar Marktkapitalisierung an der Spitze thronen. Allerdings könnte sich dieses Verhältnis in den kommenden Jahren deutlich umkehren:

Nicht mehr Apple: Wird Amazon bald zum wertvollsten Unternehmen der Welt?

Denn während Apple von vielen Experten keine große Steigerung der Ertragskraft mehr zugetraut wird, könnte Amazon noch das Beste vor sich haben – meinen zumindest die Analysten von Oppenheimer. Diese sehen den E-Commerce- und Cloud-Anbieter als den Top-Pick unter allen amerikanischen Large Caps im Jahr 2024.

Das liegt primär daran, dass Amazon im Jahr 2023 unter Beweis gestellt hat, wozu man fähig ist. Denn durch Kostensparprogramme konnten die Margen stark angezogen werden. So stieg der erwartete Gewinn vor Zinsen und Steuern pro Unternehmensmitarbeiter im Jahr 2023 auf 89.000 US-Dollar, verglichen mit 33.000 US-Dollar im Jahr 2022. Hinzu kommen weitere Rekordergebnisse sowohl bei der Cloudsparte AWS, als auch an den wichtigen Shopping-Tagen wie Cyber Monday und Black Friday.

Ausgestattet mit diesem positiven Momentum und in der Hoffnung auf weitere Verbesserungen, könnte die Aktie des E-Commerce-Giganten also weiter anziehen. Über einige Jahre ist es deswegen auch im Bereich des möglichen, Apple zu überholen und sich selbst an die Spitze der Börsenwelt zu setzen.

Ist die Amazon-Aktie jetzt ein Kauf?

Diese Hoffnung resultiert aber nicht nur aus den kurzfristigen Potenzialen zur Margensteigerung. Mit dem dominanten E-Commercesektor, der schnell wachsenden Cloudsparte und dem Hoffnungsträger HealthCare ist Amazon ideal für die kommenden Jahre aufgestellt. Dazu kommt die Wildcard Künstliche Intelligenz, die besonders im Zusammenhang mit Cloud & Co noch einiges Potenzial bietet.

Dementsprechend kann eine Investition in Amazon Anlegern in den kommenden Jahren viel Freude bereiten. Kurzfristig ist übrigens auch der Konsens der Analysten optimistisch und sieht 18 Prozent Kurspotenzial bis auf 174 US-Dollar. Aber auch Börse Online ist für den Wert frohen Mutes und hat diesen kürzlich ebenfalls zum Kauf empfohlen.

