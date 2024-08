Wie geht es im kommenden Monat an den Aktienmärkten weiter? Immerhin könnte im September für Anleger ein wichtiges Ereignis anstehen. Die Auswirkungen davon könnten aber anders ausfallen als gewünscht, zeigt die Geschichte der letzten 20 Jahre.

Es ist momentan so wahrscheinlich wie lange nicht, dass die US-Notenbank Fed im September zum ersten Mal seit März 2020 die Zinssätze senkt, nachdem sich die Inflation immer mehr der jährlichen Rate von zwei Prozent anpasst, die die Zentralbank als angestrebtes Ziel fixiert hat. Die Rate war dabei in den letzten Monaten relativ kontinuierlich gefallen und erreichte im Juni 2024 eine annualisierte Rate von drei Prozent. Experten gehen derzeit davon aus, dass die Fed bis Ende des Jahres die Zinsen jeweils einmal im September, November und Dezember senken könnte.

Zinssenkungen eigentlich gut für Aktien, aber…

Dabei sind Zinssenkungen auf dem Papier für den Aktienmarkt eine gute Sache. Da nämlich so die Rendite bei risikolosen Anlagen wie Tagesgeld oder Staatsanleihen sinken, werden Aktien wieder interessanter. Diese Vermutung deckt sich aber zumindest nur in Teilen mit der Geschichte der letzten 20 Jahre.

Wie die Plattform „The Motley Fool“ berichtet, gingen sinkende Zinsen seit dem Jahr 2000 häufig mit einem Rückgang im amerikanischen Index S&P 500 einher. Dazu muss aber auch gesagt, werden, dass diese Zinssenkungen immer im Zusammenhang mit wirtschaftlichen Krisen standen – wie beispielsweise der Dotcom-Blase am Anfang des Jahrhunderts, der Finanzkrise oder der Pandemie danach. Es gibt also keinen zwingend kausalen Zusammenhang zwischen sinkenden Leitzinsen und sinkenden Märkten.

Längerfristig steigen Aktienmärkte nach Zinssenkungen

Und da im Jahr 2024 die Befürchtungen einer US-Rezession gerade eher zurückgehen als steigen, ist die momentane Situation an den Aktienmärkten nicht mit den letzten Zinssenkungen vergleichbar. Bei einer Zinssenkung im September könnte das den Märkten also unmittelbar Auftrieb geben.

Außerdem zeigt die Vergangenheit ebenso, dass die Märkte nach einer Zinssenkung schnell wieder auf das alte Niveau an den Börsen klettern konnten. Anleger sollten im September also in keinem Fall Panik bekommen – unabhängig davon, was die Zinsen machen.

