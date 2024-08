Von ihrem im April erreichten Allzeithoch die Aktie des Rüstungskonzerns Rheinmetall nicht mehr weit weg. Experten rechnen aber teils damit, dass die Aktie mittelfristig noch viel teurer wird. Eine Chance für Anleger?

Diese Bestmarke wackelt gerade gewaltig. Mit aktuell 567 Euro ist die Aktie des Rüstungskonzerns Rheinmetall am Freitagmorgen zwischenzeitlich ganz nah an ihrem Allzeithoch von 571,80 Euro dran, das der Titel erst Anfang April aufstellte. Danach folgten zwei größere Gewinnmitnahmen und ein Kurssturz auf weit unter 500 Euro. Jetzt ist die Aktie aber wieder im Rallymodus und es spricht einiges dafür, dass Rheinmetall noch am Freitag oder in der kommenden Woche eine neue Bestmarke aufstellt.

US-Übernahme treibt Aktie nach oben

In dieser Woche wurde die Aktie von Rheinmetall vor allem durch die Übernahme des US-Fahrzeugsspezialisten Loc Performance beflügelt. Für etwa 950 Millionen US-Dollar soll der Deal laut Berichten über die Bühne gehen. Mit dem Kauf will Rheinmetall nach eigenen Angaben die Marktposition in Nordamerika stärken und sich in eine bessere Position im Wettbewerb um volumenstarke Großaufträge in Amerika bringen.

Analysten bewerten Rheinmetall-Aktie

Zusätzlich veröffentlichten die Bank of America und Hauck Aufhäuser neue Analysen zur Rheinmetall-Aktie, die das Wertpapier am Freitag stützen dürften und weiteres Kurswachstum versprechen. So beließ die Bank of America ihr Kursziel zwar „nur“ auf 575 Euro, Hauck Aufhäuser liegt mit einem Kursziel von 680 Euro aber schon deutlich darüber. Beide bezogen dabei die jüngste Übernahme des Rüstungskonzerns in die Bewertung mit ein. Laut Hauck Aufhäuser ermöglicht die Übernahme für Rheinmetall Synergien und bringe strategische Vorteile im US-Markt mit sich.

Sollten Anleger bei Rheinmetall jetzt zuschlagen

Die Frage, ob Anleger gerade jetzt noch bei Rheinmetall an der Börse zuschlagen sollten, lässt sich aber nicht einfach so beantworten. Prinzipiell sind die Aussichten für den Rüstungskonzern aufgrund der vollen Auftragsbücher mittelfristig sehr gut. Und sollte die Aktie das Allzeithoch knacken und sich festsetzen, sind bald Kurse von über 600 Euro drin.

Die Erfahrungen aus diesem Jahr haben aber auch gezeigt, dass es nach Höchstständen immer wieder bemerkenswerte und nicht immer nachvollziehbare Dips bei Rheinmetall geben kann. Die könnten Anleger dann nutzen und günstiger einsteigen.

