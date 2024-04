Viele Anleger warten auf einen Rücksetzer an der Börse. Doch geht es nach Börsen-Experte Folker-Hellmeyer, dann bleibt dieser aus. Mehr noch: Hellmeyer verrät einen einzigen Grund, weswegen es zum Crash kommen könnte und warum er die Salami-Rallye genießt.

"Für große Korrekturen an Aktienmärkten bedarf es einer euphorischen Positionierung der Marktteilnehmer, die eben auch Druck dauerhaft nach unten ausüben zu können. Die Positionierung, gerade heute der professionellen Anlegerschaft, wenn wir über Fonds reden und so weiter, ist nicht sehr ausgeprägt", verrät Folker Hellmeyer, Chefvolkswirt bei der Netfonds AG. Und Hellmeyer fährt fort: "Das heißt, die Munition für nachhaltige Abfahrtsbewegungen, die fehlt an sich. Und das ist für mich der Erklärungsansatz, warum im letzten Jahr, aber auch in diesem Jahr, die Korrekturen, anders als in den Jahren zuvor, weitaus geringer ausfallen von der Amplitude her, aber auch von der Dauer." So würden Anleger an der Börse aktuell sehen, dass es mal ein oder zwei Tage lang etwas nach unten geht für Aktien. Doch: "Am dritten Tag kommt das Ganze wieder hoch, einfach weil Munition auf der Short-Seite fehlt."

Allerdings gibt es für Folker Hellmeyer einen dramatischen Punkt, der den Crash an den Börsen doch auslösen und Aktien nach unten schicken könnte:

Folker Hellmeyer: Dieses Risiko bei Aktien darf man nicht unterschätzen

Denn Folker Hellmeyer warnt im Interview bei BÖRSE ONLINE vor den Gefahren der Geopolitik: "Für mich besteht das Risiko, dass gerade jetzt vor der Präsidentschaft Trumps in der Geopolitik durch die abtretenden Mächte Realitäten geschaffen werden sollen, die auch einen gewissen Zwang nachher für eine zukünftige Administration Trump in sich bergen, die Politikansätze weiter zu verfolgen. Also eine Eskalation, dass man aus dem Zyklus nicht herauskommt." Folker Hellmeyer spricht damit an, dass er einen Wahlsieg Trumps zu 75 Prozent für wahrscheinlich hält und es deswegen jetzt in diesem Jahr noch zu Eskalationen in der Ukraine und im Israel-Gaza-Konflikt kommen kann. Sollte dies passieren, so ist dies der einzige Stolperstein für Aktien und für die Börse.

"So weit läuft jetzt noch die Salami-Rallye an den Aktien-Märkten"

Zudem erklärt Volkswirt und Börsen-Experte Folker Hellmeyer, was er mit der Salami-Rallye an den Aktienmärkten meint: "Das heißt, wir werden weiter immer mit einem gewissen Angstmodus an den Märkten laufen. Und es wird keine euphorische Aufstellung geben an den Aktienmärkten. Das kann ich derzeit nicht erkennen, es sei denn, die Geopolitik liefert plötzlich eine Friedensdividende. Das heißt für mich, dieser Salami-Anstieg, den wir haben, der geht erstmal weiter. Und nichts gegen italienische Salami, ich bin Fan davon, aber ich nenne dieses Verhalten an den Börsen einfach Salami-Rallye. Also dieser Salami-Anstieg, den wir haben, der geht sukzessive hoch, ohne größere Korrektur bei Aktien. Und dies sollte weiter so laufen."

