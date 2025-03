Diese Aktie scheint nahezu unangreifbar: Während selbst Tech-Giganten schwanken, setzen Hedgefonds hier kaum auf fallende Kurse. Sie gilt als die am wenigsten geshortete Aktie der Welt. Ist das der ultimative Geheimtipp für sichere Gewinne?

Wer an der Börse investiert, will Gewinne machen – doch das Risiko von Kursverlusten ist immer präsent. Allerdings gibt es Aktien, bei denen Profi-Anleger kaum auf fallende Kurse setzen. Das zeigt eine neue Analyse der Bank of America Securities, die die Aktien mit dem niedrigsten Short-Interesse an der Wall Street offenlegt, berichtete kürzlich das Finanzportal "Barron's".

Denn wenn eine Aktie ein hohes Short-Interesse aufweist, kann das ein Warnsignal sein. Denn das bedeutet, dass viele Investoren darauf wetten, dass der Kurs fällt. Shortseller machen genau damit ihr Geld – aber sie setzen nicht ohne Grund gegen eine Aktie. Oft haben sie Einblicke oder Informationen, die auf mögliche Probleme des Unternehmens hindeuten.

Doch was ist mit Aktien, die fast gar nicht leerverkauft werden? Hier scheint das Risiko für fallende Kurse nach Meinung der Profis gering zu sein. Denn wenn Hedgefonds und andere Großinvestoren kein Interesse daran haben, gegen eine Aktie zu wetten, könnte das ein starkes Kaufsignal sein.

Die am wenigsten geshortete Aktie der Welt

Gerade in den aktuell turbulenten Börsenzeiten, in denen selbst Highflyer wie Nvidia und andere Tech-Giganten zeitweise stark korrigieren, suchen Anleger zunehmend nach stabilen Werten. Das zeigt auch die neue Liste der Bank of America, die das Verhältnis von Short Interest (also dem Gesamtwert der Wetten auf fallende Kurse) zum Float (dem frei handelbaren Aktienbestand) analysiert hat.

Und die Aktie mit dem derzeit niedrigsten Short-Interesse bei Hedgefonds ist: Walmart. Der weltgrößte Einzelhändler hat aktuell das niedrigste Short-Interesse am Markt mit nur 0,45 Prozent. Zum Vergleich: Die meistgeshortete Aktie Enphase Energy liegt bei knapp 17 Prozent. Auch die Mehrheit der Analysten rät hier derzeit zum Kauf der Aktie, niemand zum Verkauf. Ein durchschnittliches Kursziel von 112 US-Dollar bietet zudem auch noch eine Kurschance von 28 Prozent.

Natürlich gibt es an der Börse keine Garantie für steigende Kurse. Doch wenn große Hedgefonds so gut wie kein Interesse daran haben, gegen eine Aktie zu wetten, kann das ein starkes Zeichen für ihre Stabilität sein. Anleger, die in unsicheren Zeiten auf wenig riskante Investments setzen wollen, könnten mit Walmart also eine spannende Investitions-Möglichkeit finden.

