Für seinen Hot-Stock-Report sucht Aktien-Experte Florian Söllner von unserem Schwester-Magazin Der Aktionär stets die besten Aktien mit dem höchsten Ausbruchspotenzial. Und dazu gehören neben US-Aktien und chinesischen Werten auch regelmäßig starke deutsche Aktie. Doch auf welche Papiere setzt der Experte aktuell?

"Bei den deutschen Aktien sind meiner Meinung nach aktuell keine 1.000 Prozenter in Sicht", sagt Florian Söllner. "Aber Kurs-Vervielfacher wird es auch hier wohl geben. Und eine Aktie die ich spannend finde, ist die YOC-Aktie." Dabei ist YOC ein Spezialist für spezielle Werbebanner. Das Unternehmen hat eine eigene digitale Plattform aufgebaut. "Und natürlich setzt YOC auch KI ein und du hast hier 20 bis 30% bessere Zugriffe auf Videowerbung, wenn die KI entscheidet, wo wird die Werbung von Kunden wie Samsung platziert auf unseren Handys", führt Söllner aus. "Die Aktie hat jetzt schon rund 240 Prozent zugelegt, seit dem ersten TFA-Signal. Aber die Story ist intakt und das KGV ist noch im grünen Bereich", erklärt Söllner. Zudem sei die YOC-Aktie eine der wenigen Technologiefirmen in Deutschland. Und dort würde es nicht so viele von geben bei denen Söllner sagt: "Hier passt einfach alles."

Doch wie findet Florian Söllner solche Hot-Stock-Aktien mit Vervielfacher-Potenzial?

So findet man Vervielfacher-Aktien

Florian Söllner spricht im Interview seine TFA-Formel an. Mit dieser Formal finden er und sein Team Aktien, die ein Vervielfacher-Potenzial haben. Dazu sagt Söllner: "Eigentlich suchen wir nach einer Aktie, die ausgebombt ist, wo der letzte Optimist aufgegeben hat, die vielleicht monatlich, jahrelang seitwärts geht. Idealerweise steigen da die Chancen für einen Ausbruch, weil auch sehr viele Anleger noch nicht investiert sind und die Aufwärtsbewegung entsprechend positiv sein kann. Dann lassen wir unseren Chart-Roboter - unseren Chart-Screener - über tausende Aktien im DACH-Raum und im US-Raum darüber laufen. Schließlich machen wir noch den Fundamentalcheck. Wir gucken dann natürlich nochmal händisch über die ausgewählten Aktien und überlegen uns: Macht da ein Investment Sinn?"

So hat Söllner auch die deutschen Aktien gefunden, die ein Vervielfacher-Potenzial aufweisen. Welche spannenden Aktien aus Deutschland das neben der YOC-Aktie noch sind, warum es aber auch erste Warnsignale für den deutschen Markt gibt, das sehen Sie jetzt im neuen Interview auf unserem Youtube-Kanal BÖRSE ONLINE.

