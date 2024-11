Zuschlagen, bevor das neue Jahr beginnt? Laut einem Experten sollten Sie diese drei Aktien noch vor Ende 2024 kaufen. Hier gibt es echte Kurschancen.

Kaum zu glauben, aber das Jahr 2024 neigt sich schon dem Ende zu. Viele Anleger fragen sich, was das kommende Börsenjahr 2025 bringen wird.

Einerseits steht die Rückkehr von Donald Trump als US-Präsident an, und was in Deutschland politisch passiert, bleibt ungewiss. Anleger suchen daher jetzt nach lohnenden Investmentideen, die noch vor Jahresende attraktiv sind – am besten Aktien, die aktuell als unterbewertet gelten. Ein Experte stellt drei spannende Titel vor.

3 spannende Schnäppchen-Aktien: Jetzt noch zugreifen?

Auch das Finanzportal "GOBankingRates" suchte gezielt nach Aktien mit starken Fundamentaldaten, deren Potenzial noch nicht vollständig im Kurs abgebildet ist. Mithilfe von Finanzexperte Ulrich Ebensperger, Co-Gründer und CEO des Finanzportals Ziggma.com, wurden drei Aktien identifiziert, bei denen sich ein Investment vor Jahresende lohnen könnte.

Federated Hermes ist ein führender US-Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von über 782 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen setzt auf nachhaltige Investments und Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) und ist zudem bekannt für sein Engagement im Bereich Stewardship, bei dem es Unternehmen zu verantwortungsvollem Handeln anregt.

„FHI ist aus mehreren Gründen eine attraktive Value-Aktie“, erklärt Ebensperger laut GOBankingRates. „Erstens ist FHI mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von neun für 2025 sehr günstig bewertet. Zweitens zählt Federated Hermes zu den profitabelsten Unternehmen seiner Branche.“ Die Aktie liegt seit Jahresbeginn über 25 Prozent im Plus und bietet eine Dividendenrendite von rund vier Prozent. „Mit einer Gesamtkapitalrendite von 15 Prozent schlägt FHI namhafte Konkurrenten wie BlackRock und Blackstone in puncto Profitabilität. Besonders positiv finde ich den starken Fokus auf den Shareholder Value, der sich in konsequenten Aktienrückkäufen zeigt.“

Die zweite Empfehlung ist United Therapeutics, ein US-Biotech-Unternehmen, das lebensrettende Therapien entwickelt, insbesondere für seltene Erkrankungen wie pulmonale arterielle Hypertonie (PAH). Mit Medikamenten wie Tyvaso und Remodulin zielt das Unternehmen darauf ab, die Lebensqualität schwer kranker Patienten zu verbessern, und arbeitet zudem an innovativen Lösungen, um die Verfügbarkeit von transplantierbaren Organen zu erweitern. Dank eines Rekordumsatzes im zweiten Quartal verzeichnet die Aktie seit Jahresbeginn ein Plus von über 80 Prozent. „Das KGV von UTHR liegt trotz einer starken Erfolgsbilanz bei nur 13,2“, so Ebensperger. „Die solide Position im Markt für PAH-Behandlungen, kombiniert mit einem prognostizierten jährlichen Marktwachstum von 5,5 Prozent, schafft eine kontinuierliche Wertsteigerung.“ Ebensperger betont auch: „Mir gefällt die exzellente Finanzkraft des Unternehmens, da die verfügbaren Barmittel die Verbindlichkeiten übersteigen.“

Die dritte Aktie auf der Liste ist der bekannte Zahlungsdienstleister PayPal. Zwar hat die Aktie seit ihrem Höchststand 2021 stark verloren, konnte jedoch seit Jahresbeginn wieder um über 40 Prozent zulegen. Nach den jüngsten Zahlen sind auch die Analysten optimistisch. Die Deutsche Bank sieht mit einem Kursziel von 94 US-Dollar etwa 13 Prozent Potenzial. „Das KGV und das Kurs-Umsatz-Verhältnis von PYPL liegen beide auf oder nahe dem Allzeittief“, erläutert Ebensperger. „Nach Jahren in Ungnade hat die Aktie im August einen Aufwärtstrend gezeigt, angetrieben durch erste Anzeichen, dass Kostensenkungs- und Umstrukturierungsmaßnahmen greifen. Nach einer Reduzierung der Belegschaft um neun Prozent stiegen die Betriebsmargen um 231 Basispunkte und erreichten im letzten Berichtszeitraum 18,5 Prozent.“

