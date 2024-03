Wer sich noch in der kommenden Woche hohe Ausschüttungen sichern will, der sollte einen Blick auf diese acht Aktien werfen, die bis zu 10,6 Prozent Dividendenrendite bieten und in der kommenden Woche Ex-Dividende gehen.

Um die Dividende eines Unternehmens zu erhalten, müssen Anleger Besitzer des Papiers an einem vorher festgelegten Ex-Dividendentag sein. Nur wer zu diesem Zeitpunkt die Werte im Depot hat, der hat im Anschluss einen Anspruch auf die Zahlung.

Dementsprechend schnell sollten Investoren bei den folgenden acht Werten mit bis zu 10,6 Prozent Dividendenrendite sein, denn diese haben ihren Ex-Dividendentag in der kommenden Woche.

Diese acht Dividendenaktien bieten bis zu 10,6 Prozent Dividendenrendite

Dabei ist allerdings zu beachten, dass die Dividende in den seltensten Fällen auf einen Schlag gezahlt wird und zumeist im Turnus der quartalsweisen Ausschüttung, bei amerikanischen Werten, oder der monatlichen Zahlung, bei REITs, erfolgt.

Das sind die Ex-Dividendentage der hochausschüttenden Werte für diese Woche:





Barings – Ex-Dividende: 05.03.2024 – Dividendenrendite: 10,6 Prozent

Hang Seng Bank – Ex-Dividende: 27.02.2024 – Dividendenrendite: 5,9 Prozent

Sino Land – Ex-Dividende: 06.05.2024 – Dividendenrendite: 6,5 Prozent

HSBC – Ex-Dividende: 07.05.2024 – Dividendenrendite: 6,7 Prozent

Euroseas – Ex-Dividende: 29.02.2024 – Dividendenrendite: 5,2 Prozent

Rio Tinto – Ex-Dividende: 29.02.2024 – Dividendenrendite: 6,2 Prozent

Main Street Capital – Ex-Dividende: 29.02.2024 – Dividendenrendite: 6,3 Prozent

Simon Property – Ex-Dividende: 07.05.2024 – Dividendenrendite: 6,7 Prozent

Auf der Suche nach spannenden Dividendenaktien?

Dann werfen Sie einen Blick auf den BÖRSE ONLINE Globale Dividendenstars Index

Wie interessant sind diese Dividendentitel?

Besonders auffällig in dieser Woche: es finden sich verstärkt Banken und Immobilienwerte unter den Zahlern. So gehen sowohl die asiatische Hang Seng Bank als auch die britische HSBC Ex-Dividende. Geldhäuser haben zuletzt in Aussicht der Zinssenkungen verloren, obwohl niedrigere Raten vermutlich positiv für Kredit- und Investmentgeschäft sind.

Bei den Immobilienwerten sind die Kandidaten für den Ex-Dividenentag in der kommenden Woche dieses Mal der chinesische Immobilienbesitzer Sino Land, der in Asien und Australien aktiv ist sowie der REIT Simon Property.

Besonderes Augenmerk sollten Anleger übrigens auf Euroseas und Rio Tinto richten. Der Schifffahrtskonzern und der Bergbauriese sind beide aufgrund der globalen Konjunkturlage enorm unter Druck geraten. Wer auf eine Erholung der Weltwirtschaft setzen will, findet in beiden Werten vermutliche Profiteure.

Lesen Sie auch:

Achtung massiv überkauft: Diese Large Cap Aktien könnten bald korrigieren

Oder:

Daimler Truck-Aktie zieht kräftig an: Das treibt das Papier auf ein neues Allzeithoch