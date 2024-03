Die Aktie des LKW-Bauers Daimler Truck zieht im vorbörslichen Handel mit einem Plus von 2,1 Prozent auf ein neues Allzeithoch an. Das ist die Ursache und so kann es jetzt weitergehen:

Daimler Truck hat am Freitag vor der Börseneröffnung seine Quartalszahlen vorgelegt. Mit den Ergebnissen hat die Mercedes-Benz-Tochter überrascht und schiebt sich vorbörslich auf ein neues Allzeithoch. Das wurde gemeldet:

Das treibt Daimler Truck auf ein neues Allzeithoch

Wegen eines unerwartet starken Schlussquartals lag der Umsatz und Gewinn von Daimler Truck im abgelaufenen Jahr über den Erwartungen der Analysten. Konkret wurden Erlöse in Höhe von 55,9 Milliarden Euro erzielt, was einem Wachstum von zehn Prozent entspricht. Der Gewinn je Aktie fiel mit 4,62 Euro rund 43 Prozent höher aus als noch 2022.

Dementsprechend positiv war die Stimmung bei Aktionären, die durch den Ausblick zusätzlich beflügelt wurde. Trotz kleinerer Bestellvolumen rechnet der Konzern mit einem stabilen Umsatz von 55 bis 57 Milliarden Euro.

Daimler Truck-Aktie zieht kräftig an

Infolgedessen hoben Anleger die Aktie von Daimler Truck im vorbörslichen Handel um 2,1 Prozent nach oben und damit auf ein neues Allzeithoch. Seit Januar hatte der Wert eine erstaunliche Rallye hingelegt und war von 31 auf jetzt über 38 Euro gelaufen.

Allerdings stellt sich Anlegern nach dieser Rallye die Frage: kann es überhaupt noch weiter nach oben gehen?

Wie geht es weiter mit der Aktie von Daimler Truck?

Zumindest wenn es nach den Analysten geht, kann die Aktie des LKW-Bauers in noch deutlichere Höhen steigen. So sehen die Marktbeobachter im Schnitt ein Kursziel von 46,60 Euro und damit weiteres Potenzial für eine Wertsteigerung um 17 Prozent.

Zudem bleibt das Papier mit einem KGV von 9,4 und einer Dividendenrendite von 4,7 Prozent weiterhin auf einem attraktiven Bewertungsniveau.

Übrigens: BÖRSE ONLINE empfiehlt die Aktie bereits seit Längerem zum Kauf. Aktuell liegt das Kursziel bei 45 Euro.

