Durch die Zinserhöhungen der Notenbanken läuft die Welt Gefahr, erneut auf eine globale Rezession zuzusteuern. Mit einer Aktie jedoch konnte Warren Buffett bereits während der Finanzkrise Gewinne machen – darum könnte sich die Aktie nun erneut als genialer Depot-Kandidat für diese Zeiten herausstellen. Von Jennifer Senninger

Die Märkte sind 2022 turbulent wie nie. Da die Notenbanken die Inflation mit allen Mitteln bekämpfen wollen, erhöhen sie die Zinsen ungebremst. Wegen den steigenden Zinsen befürchten viele Experten jedoch, dass sich die globale Wirtschaft auf eine Rezession zubewegt. Zahlreiche Anleger fragen sich daher: Wo kann ich mein Geld noch sicher parken? Wir verraten Ihnen eine Aktie, bei der Ihr Geld nicht nur sicher angelegt ist, sondern mit der sie sogar Gewinne einfahren können.

Bei Warren Buffett hat’s bei der letzten großen Rezession jedenfalls geklappt. Die fand Ende 2007 bis Mitte 2009 statt. Die Finanzkrise ist noch heute bei Anlegern unvergessen. Doch tatsächlich: Während dieser Zeit gab es eine Aktie im Portfolio vom Orakel von Omaha, die in diesem Zeitraum auch noch eine positive Rendite brachte. Das Tolle: Noch heute bringt sie dieselben Voraussetzungen mit, die schon damals für eine solide Performance sorgten. Zwar gab es genau gesehen auch eine Corona-Rezession 2020. Die war im Vergleich zur vorherigen aber relativ kurz.

Die Rede ist von: Walmart: Von Ende 2007 bis Ende 2009 legte die Aktie etwa 27 Prozent zu. Zum Vergleich: Der S&P 500 verlor in diesem Zeitraum etwa 25 Prozent. Lebensmittel braucht man immer - daher konnte Walmart, laut Fortune Global 500 das umsatzstärkste Unternehmen der Welt, zu den meisten Krisen weiter Geschäft machen, auch während Corona konnten die Läden offenbleiben. Walmart ist dabei ein echtes Dividendenschwergewicht: Seit 49 Jahren hat der Konzern seine Dividende stetig erhöht, derzeit liegt die Rendite bei 1,81 Prozent. Gerade in Zeiten von Inflation schätzen die Menschen den kostengünstigen Lebensmittel-Giganten. Der Gewinn je Aktie könnte dieses Jahr auf 4,93 Euro je Aktie steigen (Vorjahr: 4,81 Euro). Seit Jahresanfang liegt die Aktie bereits zwölf Prozent im Plus.

Damals wie heute konzentriert sich das Unternehmen darauf, ein breites Produktportfolio zu niedrigen Preisen anzubieten. Zu Zeiten der Inflation wollen Verbraucher sparen – der Discounter Walmart kommt da gerade recht. Der Nettoumsatz stieg im am 31. Januar 2009 endenden Geschäftsjahr um über sieben Prozent, die Gewinne um über fünf Prozent und Walmart eröffnete während der Finanzkrise sogar über hundert neue Supercenter. Auch jetzt bevorzugen Anleger sichere Häfen und da kommt Walmart gerade recht. Heute befindet sich Walmart übrigens nicht mehr im Buffett Portfolio Berkshire Heathaway. Allerdings: Bill Gates setzt in großen Stücken auf sie und New England Asset Management, eine Tochter von Berkshire, besitzt Walmart-Aktien.

Aktien wie Walmart befinden sich übrigens auch im BÖRSE ONLINE Aktien für die Ewigkeit Index. Die Devise: Einmal kaufen und für immer liegen lassen. 30 von solchen Aktien hat die Redaktion von BÖRSE ONLINE im BO-Index „Aktien für die Ewigkeit“ zusammengefasst. Das Portfolio besteht aus Unternehmen, die wegen ihrer herausragenden Geschäftsmodelle mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch in mehr als 100 Jahren noch erfolgreich am Markt agieren werden.