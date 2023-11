Wer langfristig Geld anlegen will, der begibt sich meist auf die Suche nach echten Qualitätsaktien, die dazu noch möglichst günstig sind. Diese drei Aktien für die Ewigkeit können Anlegern genau das bieten und sind Kandidaten für Buy&Hold forever.

Es ist der Traum vieler Aktionäre: Einmal Aktien kaufen und sie dann für immer zu halten, während Rendite und Dividende scheinbar ganz von allein kommen. Mit einigen Aktien ist das sogar möglich, da sie Qualität und langfristig solide Erträge versprechen.

Börse Online hat deswegen schon vor einiger Zeit die sogenannten Aktien für die Ewigkeit identifiziert, in die Sie auch über diesen Index investieren können.

Diese drei Aktien für die Ewigkeit sollten Sie sich für Buy&Hold forever im November sichern

Durch die Verwerfungen an den Märkten bieten sich aber jetzt besonders bei diesen drei Aktien für die Ewigkeit echte Kaufgelegenheiten, die Anleger, die sich ein Buy&Hold forever Portfolio aufbauen wollen, nicht ungenutzt lassen sollten. Hier lohnt sich ein genauerer Blick:

L’Oréal (Dividendenrendite: 1,7 Prozent / KGV: 30,3)

Erster Wert ist dabei der Kosmetik- und Luxuskonzern L’Oréal. Das französische Unternehmen hat an der Börse zuletzt auf den Deckel bekommen und auf Sicht der vergangen sechs Monate zehn Prozent an Wert eingebüßt. Dies lag nicht zuletzt an der Zyklik des Luxussektors und der aktuellen Probleme in China.

Allerdings könnte der Abverkauf auch eine Chance sein, denn sollte die Konjunktur wieder anziehen, ist L’Oréal oben auf. Wer also antizyklisch investieren möchte, könnte in dem Konzern ein interessantes Ziel gefunden haben.

Mercedes-Benz (Dividendenrendite: 9,1 Prozent / KGV: 4,5)

Ein ähnliches Bild zeichnet sich auch bei der Aktie von Mercedes-Benz. Durch die Fokussierung auf den Luxussektor hat den Konzern nämlich ebenfalls die Flaute in der Branche erfasst, was an der Börse ebenfalls zu einem Abverkauf führte.

Aber auch diese Aktie für die Ewigkeit kann jetzt für Anleger interessant sein, nicht zuletzt wegen der niedrigen Bewertung und der attraktiven Dividendenrendite, die man sich hier zusätzlich einkauft.

Microsoft (Dividendenrendite: 0,9 Prozent / KGV: 29,3)

Ein eher unzyklisches Investment können Investoren dagegen mit Microsoft tätigen. Der Konzern erscheint dabei zwar optisch teuer, rechtfertigt die Bewertung aber durch sein gutes Wachstum und starke operative Ergebnisse.

Nachdem in der letzten Woche der Kurssprung in Reaktion auf die erstaunlich guten Quartalszahlen wieder abverkauft wurde, könnte es jetzt an der Zeit sein sich die Aktie zu sichern, bevor die Börse den Fehler realisiert.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Mercedes-Benz.