Bye, bye, Tesla: Der E-Autohersteller ist nicht länger die größte Short-Wette der Wall Street. Abgelöst wird das Unternehmen ausgerechnet vom iPhone-Hersteller Apple. Von Jennifer Senninger

864 Tage lang hatte Tesla den Titel als größte Short-Wette der Wall Street inne. Seit April 2020 wurde gegen keine Aktie sonst so viel gewettet wie gegen Elon Musks E-Autohersteller. Diese Zeiten sind nun vorbei.

Wie Markets Watch berichtete, überholte am Mittwoch nämlich niemand anderes als iPhone-Hersteller Apple erstmals seit April 2020 den Elon-Musk-Konzern Tesla. Laut Untersuchungen des Forschungsunternehmens S3 Partners lag das Short-Interesse an Apple an diesem Tag bei 18,4 Milliarden Dollar, bei Tesla waren es „nur“ 17,4 Milliarden Dollar





Darum löste Apple Tesla als größte Short-Wette ab

Apple und Tesla lagen damit beide deutlich vor dem Drittplatzierten Microsoft, bei dem das Short-Interesse bei elf Milliarden Dollar lag. Dass Apple nun als größte Shortwette der Wall Street gilt, liegt jedoch nicht daran, weil das Short-Interesse am Apfelkonzern besonders gestiegen ist. Ihor Dusaniwsky, Managing Director von S3 Partners erklärt, dass die Veränderung vor allem von der Reduzierung der Tesla-Short-Positionen kommt, die Apple damit auf den ersten Platz beförderten.