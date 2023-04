Wenn einer der reichsten Menschen der Welt so viel Geld auf eine Aktie setzt, dann will es etwas heißen. Doch darum könnte diese Aktie jetzt auch eine geniale Idee für Ihr eigenes Portfolio sein.

Bill Gates zählt zu den reichsten Menschen der Welt und war jahrelang sogar an der Spitze dieser Liste. Als Gründer von Microsoft weiß er, wie man aus Geld mehr Geld machen kann. Kein Wunder also, dass viele gespannt verfolgen, in welche Aktien und Vermögenswerte der Milliardär investiert. Ein Blick in sein Portfolio zeigt: Über ein Viertel davon konzentriert sich auf nur eine einzige Aktie.

Die Investitionen von Gates sind öffentlich einsehbar, da institutionelle Anleger mit einem Anlagevolumen von über 100 Millionen Dollar quartalsweise der amerikanischen Börsenaufsicht SEC ihre Aktienoffenlegung in Form 13F vorlegen müssen. Obwohl Bill und Melinda Gates mittlerweile getrennte Wege gehen, führen sie die gemeinsame Stiftung "Bill & Melinda Gates Foundation" weiterhin fort. Das Vermögen der Stiftung wird vom "Bill & Melinda Gates Foundation Trust" verwaltet und von externen Investmentmanagern betreut. Aktuell kann man beim Portfolio den Stand des vierten Quartals 2022 einsehen – man gewinnt also einen ganz guten Blick, wie sich der Milliardär für das Jahr 2023 aufgestellt hat.

Diese Aktie macht über ein Viertel von Bill Gates Portfolio aus

Die größte Position mit einer Gewichtung von derzeit 26,36 Prozent nimmt derzeit Microsoft ein. Das mag zunächst recht offensichtlich klingen, ist es aber nicht. Es war lange nicht selbstverständlich, dass Microsoft eine so große Position im Gates-Portfolio einnimmt. So nahm sie im Vorjahresquartal noch eine Gewichtung von gerade einmal 2,84 Prozent ein und bis zum zweiten Quartal hatte Warren Buffetts Berkshire Hathaway die größte Position inne, ehe sie im dritten Quartal 2022 von Microsoft abgelöst wurde. Da wurde die Microsoft-Position nämlich um über 4000 Prozent erhöht. Im vierten Quartal, das den aktuellsten öffentlichen Stand des Portfolios zeigt, blieb die Position unverändert.

Bei Microsoft handelt es sich um ein grundsolides Unternehmen mit großer finanzieller Stärke. Trotz allem bietet das Unternehmen noch immer ordentliche Wachstumsphantasie. Die Partnerschaft mit ChatGPT-Unternehmen OpenAI ist dabei ein gelungener Schachzug, der Microsoft zu einem der wohl größten Profiteure vom KI-Hype machen sollte – auch langfristig. Es bleibt abzuwarten, wie das Bill-Gates-Portfolio im jüngsten Quartal aufgestellt ist. Es liegt aber nahe, dass Microsoft weiterhin eine große Position darin einnehmen wird.

Erst im März begeisterte der Tech-Konzern nämlich mit einer Reihe von Ankündigungen. Hier erfahren Sie mehr.