Aktien günstig kaufen und für immer halten? Das könnte mit diesen drei Aktien für die Ewigkeit möglich sein, die im Januar interessante Gelegenheiten für ein langfristiges Investment bieten.

Es ist nicht einfach Aktien zu finden, die man eine ganze Ewigkeit lang halten kann und die sich über Jahrzehnte solide positiv entwickeln. Allerdings gibt es solche Titel immer wieder – einige spannende Kandidaten finden sich unter anderem im Börse Online Aktien für die Ewigkeit Index.

Diese Aktien für die Ewigkeit könnten im Januar eine interessante Kaufgelegenheit bieten

Im Januar könnten sich bei drei dieser Aktien die Chance für eine langfristige Kaufgelegenheit bieten. Grund genug, sich die Titel einmal genauer anzuschauen:

Stora Enso (KGV 19,6 / Dividendenrendite: 3,1 Prozent)

Nach einem schwachen Jahr 2023, mit einem Kursminus von 9,1 Prozent, könnte die Aktie von Stora Enso interessant sein. Der Konzern ist aktuell trotz steigender Umsätze deutlich günstiger zu haben, auch wenn dies nach einer Neustrukturierung und einem Gewinnrückgang im letzten Jahr nicht den Anschein haben mag.

Aktiv ist das finnische Unternehmen übrigens im Bereich Holz, Papier und Verpackungsmaterial und beschäftigt über 21.000 Mitarbeiter.

McCormick (KGV 25,6 / Dividendenrendite: 2,4 Prozent)

Durch den Abverkauf von 20 Prozent in den vergangenen zwölf Monaten wird die Aktie von McCormick immer attraktiver. Der führende Hersteller von Gewürzen und Geschmacksstoffen aus den USA hat nach einer langen Phase der hohen Bewertung nun ein KGV von unter 30.

Nach der Korrektur sind zuletzt die Analysten wieder etwas positiver für die Aktie geworden. Aktuell sehen die Experten im Schnitt 9,6 Prozent Kurspotenzial.

Berkshire Hathaway (KGV 20,6 / Dividendenrendite: 0,0 Prozent)

Eine Kaufchance für 2024 sehen die Analysten der Bank of America in der Warren Buffett Aktie Berkshire Hathaway. Der ikonische Wert dürfte laut den Experten Meta bzw. Tesla im Kreis der Magnificent Seven ersetzen und dadurch, als treibende Kraft des Marktes, ein Bewertungspremium erhalten.

Wer dieses Szenario für realistisch hält, der hat jetzt noch die Chance sich die Aktie vergleichsweise „günstig“ zu sichern.

