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McCormick & Company, Incorporated

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WKN 858250
ISIN US5797802064
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 8,18 7,89 6,84 6,72 6,66
    Nettogewinn (Mrd) 0,88 0,83 0,72 0,79 0,68
    Gewinn/Aktie 3,30 6,05 2,94 2,94 2,54
    Dividende/Aktie 2,05 1,93 1,80 1,68 1,56
    Rendite (%) 4,03 3,79 2,67 2,14 2,41
    KGV 15,43 16,48 22,95 26,67 25,52
    KUV 1,67 1,73 2,50 2,94 2,45

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    McCormick & Co. Inc. ist weltweit führend bei Geschmacksverstärkern. Das Unternehmen produziert und vermarktet Gewürze, Würzmischungen, Würzmittel und andere würzige Produkte für den Lebensmittel-Einzelhandel und -Hersteller sowie für die Gastronomie. Die wesentlichen Vertriebs- und Produktionsstätten befinden sich in Nordamerika, Europa und China. Weitere Standorte sind in Australien, Mexiko, Indien, Singapur, Zentralamerika, Thailand und Südafrika. McCormick gliedert sich in die Segmente Konsumenten und Industrie.

    Offizielle Webseite: https://www.mccormickcorporation.com

    Aktionärsverteilung