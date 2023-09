McCormick & Company, Incorporated

Unternehmensprofil

McCormick & Co. Inc. ist weltweit führend bei Geschmacksverstärkern. Das Unternehmen produziert und vermarktet Gewürze, Würzmischungen, Würzmittel und andere würzige Produkte für den Lebensmittel-Einzelhandel und -Hersteller sowie für die Gastronomie. Die wesentlichen Vertriebs- und Produktionsstätten befinden sich in Nordamerika, Europa und China. Weitere Standorte sind in Australien, Mexiko, Indien, Singapur, Zentralamerika, Thailand und Südafrika. McCormick gliedert sich in die Segmente Konsumenten und Industrie.

Offizielle Webseite: www.mccormickcorporation.com