Viele Anleger haben diese beliebten Dividendenaktien im Depot, doch während man sich sonst über die hohen Ausschüttungen freuen durfte, muss man sich jetzt über den sehr schlechten Kursverlauf ärgern. Ist das ein Warnsignal, bei diesen Titeln auszusteigen? Oder womöglich eine Kaufchance?

Viele Anleger haben die Aktien von BHP oder Rio Tinto im Depot und haben hier in den vergangenen Jahren hohe Ausschüttungen vereinnahmen können. Doch aktuell dürfte man sich über die Performance dieser Werte ärgern, denn zuletzt sind die Papiere heftig unter Druck geraten.

Diese beliebten Dividendenaktien brechen immer weiter ein

So verloren die Anteilsscheine von Rio Tinto seit Mai 20 Prozent an Wert, bei BHP waren es 16 Prozent. Ursache für diesen Abverkauf ist die weiterhin angespannte Lage auf den Rohstoffmärkten, speziell durch China. Denn das Reich der Mitte, das aktuell in einer Wirtschaftskrise steckt, ist der wichtigste globale Nachfrager.

So kommt es, dass die Preise von Kupfer, Eisenerz und Co. zuletzt deutlich unter die Räder gekommen sind, was ebenfalls die Produzentenaktien belastet hat. Beschleunigt wurde der Abverkauf in den vergangenen drei Wochen, als die Sorgen immer größer wurden, dass die USA in eine Rezession rutscht.

Doch ist diese Situation für Anleger jetzt eine Kaufchance oder ein Warnsignal?

Kurseinbruch: Kaufchance oder Warnsignal?

Grundsätzlich erscheint die aktuelle Schwäche bei den großen Playern der Branche wie BHP oder Rio Tinto als Kaufchance, da es sich lediglich um eine zyklische Phase handelt. Sollte es mit der Weltwirtschaft wieder nach oben gehen, so dürften ebenfalls diese Papiere davon profitieren.

Dementsprechend optimistisch sind die Analysten und sehen bei Rio Tinto aktuell ein Kurspotenzial von 27 Prozent. Bei BHP beläuft sich dieses auf 13 Prozent.

