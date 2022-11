Günstig sind in Deutschland aktuell viele Aktien, doch gerade die Hidden Champions versprechen einen soliden Markt und langfristige Dividendenstrategien. Deswegen sollten Sie sich diese drei Aktien genauer anschauen, bevor Sie zu teuer werden. Von Johann Werther

Hidden Champions in der Krise

Die ganze Welt scheint gerade in einer schweren Krise zu stecken und auch wir als Aktionäre sind da mittendrin. Umso wichtiger ist es, seinem eigenen Portfolio und den Unternehmen darin vertrauen zu können. Um sich allerdings darauf verlassen zu können, sollte man die Unternehmen im eigenen Portfolio sehr gut kennen.

Hier kommt allerdings schon das erste Problem auf, viele Anlegerkaufen, weil die Aktie gerade steigt, weil sie günstig ist oder weil sie irgendwo darüber gelesen haben. Eigene Recherche: Meist Fehlanzeige. Doch das kann nachgeholt werden, gerade wenn man Deutsche Werte im Portfolio hat, kann man zumeist selbst die Produkte testen oder beobachten, zu Hauptversammlungen fahren und versteht zumeist den Markt und die Management Entscheidungen besser.

Besonders interessant dafür sind die Hidden Champions, also zumeist die SDAX-Werte, die das Rückrat unserer Wirtschaft bilden. Hier gibt es einige sehr solide Unternehmen, die nicht nur sehr langfristig orientiert arbeiten, sondern auch Dividenden ausschütten, die vor allem für Anleger in Krisenphasen interessant sein dürften.

Deswegen haben wir hier drei spannende SDAX-Werte, die es sich lohnt jetzt einmal genauer anzuschauen. Mit diesen kann schnell eine Verbindung aufgebaut werden und es fällt sich leicht, mit diesen zu identifizieren. Doch Vorsicht! Diese Aktien könnten bald zu teuer werden:

Suedzucker

Der erste Wert klingt zwar unbekannt, hat aber fast jeder in allem, was er isst. Suedzucker ist ein Zusammenschluss der fünf größten Deutschen Zuckerproduzenten und führt den Markt hier an. Zucker landet in hoher oder niedriger Konzentration in jedem verarbeiteten Nahrungsmittel und isst somit bei fast jedem dabei.

DWS Group

Etwas bekannter, aber aus einem ganz anderen Sektor dürfte die DWS Group sein. Diese steht für die deutsche Aktionärskultur als Fonds- und ETF-Haus. Zwar hatte man hier zuletzt Ärger rund um die Definition von ESG-Kriterien, trotzdem dürfte die Aktie vom weiteren Anlageboom profitieren.

Fielmann

Und last but keineswegs least Fielmann. Die Produkte des altehrwürdigen Hamburger Familienunternehmens tragen viele Menschen auf der Nase. Deswegen fällt eiine Identifikation mit der Marke, den Produkten und der besonderen Unternehmensphilosophie hier deutlich leichter.