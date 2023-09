Unternehmensprofil

Die Fielmann Group AG ist ein Schwergewicht der Optikerbranche und hat das Geschäft mit Brillen in den vergangenen Jahrzehnten maßgeblich geprägt. Das Unternehmen ist in allen Bereichen der Optik tätig und deckt als Hersteller, Agent und Augenoptiker die gesamte Wertschöpfungskette der Branche ab. Über 25 Millionen Menschen in Europa tragen laut dem Unternehmen eine Brille von Fielmann. Zusätzliches Potenzial bieten Kontaktlinsen. Darüber hinaus ist Fielmann im Bereich der Hörakustik tätig, der seit 2019 verstärkt auch durch Übernahmen vorangetrieben wurde. Neben dem Heimatmarkt "Deutschland" ist der Konzern in "Österreich", der "Schweiz", "Spanien" und angrenzenden Ländern (Region "Übrige") aktiv. Die Regionen entsprechen den vier Segmenten, in denen der Konzern über seine Geschäftstätigkeit berichtet. Insgesamt betreibt der Konzern mehr als 950 Fachgeschäfte.

Offizielle Webseite: www.fielmann.com