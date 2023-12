Die US-Experten von Barrons haben eine Dividenden-Aktie gefunden, die vielen Anlegern unbekannt ist. Dabei steigert sie seit 50 Jahren ihre Dividende. Um welche Aktie es sich handelt und wie es mit der Dividende weitergeht.

Dabei schreiben die Experten des US-Anlegermagazins Barrons: "RPM International macht sich unter Anlegern als Dividenden-Champion einen Namen und verzeichnet seit 50 Jahren in Folge höhere Ausschüttungen. Aber es sollte auch für etwas anderes bekannt sein: ein jahrzehntelanges Wachstum, angetrieben durch Akquisitionen und einen stetigen Marsch zu höheren Gewinnen."

Doch was macht die Aktie von RPM International so besonders?

Dividenden-Champion: RPM International Aktie

Zum einen sieht der Chart der RPM International-Aktie sehr schön aus. In den letzten 10 Jahren ging es immer schön nach oben. Zwar gab es dabei immer auch etwas Volatilität, die Anleger aushalten müssen. Das Unternehmen weist eine Marktkapitalisierung von fast 13 Milliarden Dollar auf, zahlt aktuell etwa 1,8 Prozent Dividendenrendite und hat ein KGV von 20,5

Dabei ist RPM International weltweit tätig und hat sich auf Hochleistungsbeschichtungen, Dachsystemen, Dichtungsmitteln und Spezialchemikalien spezialisiert. Barrons schreibt, dass das Unternehmen ein sehr starkes Wachstum und eine gute Akquisitions-Strategie erfolgreich gemacht hat. So kaufte das Unternehmen laut Barrons alleine 175 Unternehmen in den vergangenen 30 Jahren auf. Und deshalb konnte RPM International in den vergangenen 50 Jahren immer die Dividende erhöhen.

Doch ist die RPM International-Aktie jetzt ein Kauf?

Dividenden-Aktie RPM International-Aktie jetzt kaufen?

Anleger können durchaus mit einer ersten kleinen Position einsteigen. Der Chart der Aktie sieht sehr gut aus, auch wenn er wie bereits erwähnt, eine gewisse Volatilität zeigt. Aktuell rät die Deutsche Bank zum Kauf der Aktie und erwartet, dass die Gewinne in Zukunft deutlich zulegen werden.

So schreibt auch Barrons: "Laut FactSet erwarten Analysten für das laufende Geschäftsjahr, das am 31. Mai endet, einen Gewinn von 4,98 US-Dollar pro Aktie, gegenüber 4,30 US-Dollar im Vorjahr. Bei einem aktuellen Kurs von etwa 101 US-Dollar ergibt dies ein Kurs-Gewinn-Verhältnis der Aktie von 20. Basierend auf dem prognostizierten Gewinn von 5,62 US-Dollar für das folgende Jahr sinkt das auf einen vernünftigeren Wert von 18."

Zudem kauft das Unternehmen weiter zu - erst im Oktober gab es die neueste Übernahme. Denn RPM International produziert viel Cash, den es neben den Dividendensteigerungen und Zukäufen auch für Aktienrückkäufe ausgibt. So soll die Dividende für 2023 rund 1,74 Dollar je Aktie betragen und 2024 1,91 Dollar.

Anleger bedenken nur, dass es sich bei dem Wert um einen amerikanischen Nebenwert handelt. Sie prüfen, an welchen Börsen die Aktie handelbar ist und beachten, dass es zu höheren Kosten und höheren Spreads kommen kann, wenn die Aktie nicht so viel gehandelt wird. Ansonsten bietet sich RPM International als unbekannte Dividendenaktie mal für eine kleine Position an. Läuft alles gut, kann man diese ja nach und nach ausbauen.

Und lesen Sie auch: Bis zu 13,61 Prozent Dividendenrendite mit Europa-Aktien - Hohe Dividenden und niedrige KGVs im Doppelpack

oder: Kennzahl verrät: Diese 15 Tech-Aktien sind unterbewertet und haben ein Riesen-Potenzial: Amazon, Nvidia und Co.