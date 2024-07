In der kommenden Woche gehen diese sieben spannenden Aktien Ex-Dividende und Anleger erhalten dadurch einen Anspruch auf die attraktive Ausschüttung. Es winken bis zu 15 Prozent an Dividendenrendite für Anleger.

Der Juli gilt nach dem Mai und dem November als einer der wichtigsten Ausschüttungsmonate für Anleger. Auch in den letzten Tagen des Sommermonats gibt es noch hohe Ausschüttungen mit einigen spannenden Aktien zu vereinnahmen.

Wichtig ist dabei: Nur wer die Aktien an ihren Ex-Dividendentag hält, der hat auch Anspruch auf die jeweilige Ausschüttung. Dementsprechend heißt es bei einigen Titeln schnell sein.

Diese spannenden Aktien gehen diese Woche Ex-Dividende

Dabei ist allerdings zu beachten, dass die Dividende in den seltensten Fällen auf einen Schlag gezahlt wird und zumeist im Turnus der quartalsweisen Ausschüttung, bei amerikanischen Werten, oder der monatlichen Zahlung, bei REITs, erfolgt. Außerdem wichtig: In vielen Fällen fällt der Kurs einer Aktie am Dividenden Ex-Tag um die Summe der ausgeschütteten Zahlung.

Das sind die Ex-Dividendentage der hochausschüttenden Werte für diese Woche:

Bank Montreal – Ex-Dividende: 30.07.2024 – Dividendenrendite: 5,0 Prozent

VOC Energy Trust – Ex-Dividende: 30.07.2024 – Dividendenrendite: 15,4 Prozent

ARTIS REIT – Ex-Dividende: 31.07.2024 – Dividendenrendite: 9,1 Prozent

Telia – Ex-Dividende: 31.07.2024 – Dividendenrendite: 7,1 Prozent

NNN REIT – Ex-Dividende: 31.07.2024 – Dividendenrendite: 5,1 Prozent

Emera – Ex-Dividende: 01.08.2024 – Dividendenrendite: 6,1 Prozent

Realty Income – Ex-Dividende: 01.08.2024 – Dividendenrendite: 5,4 Prozent

Auf diese Aktien lohnt sich dabei ein genauerer Blick:

Dividendenaktie: Realty Income

Am Donnerstag Ex-Dividende geht der amerikanische REIT Realty Income, der in ein breites Immobilienportfolio mit Fokus auf Einzelhandelsimmobilien in den USA und Europa investiert ist. Besonders attraktiv ist der Titel, da er durch seine solide Aufstellung die bisherige Immobilienkrise robust überstanden hat und sogar Übernahmen zu günstigen Preisen tätigen konnte.

Dividendenaktie: ARTIS REIT

Deutlich kleiner und spekulativer ist der kanadische ARTIS REIT, der sich auf ein breites Portfolio von Gewerbe-, Industrie- und Büroimmobilien stützt. Zwar winkt hier in Krisenzeiten mehr Downside-Potenzial, doch ebenfalls mehr Upside, sollte es zu einem Comeback des Immobiliensektors kommen.

Dividendenaktie: Telia

Ein sehr stabiles und gut prognostizierbares Geschäftsmodell unterhält die skandinavische Telia, die der führende Telekommunikationsbetreiber in Finnland, Litauen und Schweden ist. Zudem ist man auch in anderen nord- und osteuropäischen Märkten mit diesen und anderen Dienstleistungen aktiv.

