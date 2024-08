Diese Aktie ist in den vergangenen 30 Tagen um fast 40 Prozent gefallen. Doch laut Ansicht der Analysten von Morgan Stanley bietet sich jetzt in derselben Höhe eine massive Kurschance, da die Börse bei dem Wert womöglich in ihrer Einschätzung völlig falschliegt. Sollten Anleger jetzt zuschlagen?

Die Aktie von CrowdStrike ist im vergangenen Monat sehr medienwirksam um fast 40 Prozent im Kurs abgestürzt. Grund dafür ist insbesondere ein fehlerhaftes Update, das einen weltweiten Ausfall in IT-Systemen bei Microsoft ausgelöst hat.

Dementsprechend befürchten nun viele Anleger massive Klagen gegen CrowdStrike und einen Wechsel der Kunden zu einem verlässlichen Anbieter. Doch die Analysten von Morgan Stanley haben dies in einer kürzlich veröffentlichten Studie ganz anders bewertet:

Diese stark gefallene Aktie bietet laut Morgan Stanley jetzt eine Kurschance von 40%

Denn wie Experte Hamza Fodderwala von Morgan Stanley bemerkte, dürfte sich die Panne nur geringfügig auf das aktuelle Geschäft von CrowdStrike ausüben. Der Hintergrund: Die hohen Wechselkosten im Bereich der Cyber-Sicherheit, die es vielen Nutzern unmöglich machen CrowdStrike, als Anbieter auszutauschen.

Dementsprechend erwartet Fodderwala lediglich in den kommenden zwei bis drei Quartalen etwas Gegenwind für das Unternehmen von der operativen Seite, besonders allerdings von der Börse. Danach könnte das Umfeld für die Aktie wieder positiver werden, so der Experte.

Daher beließ Morgan Stanley sein Kursziel für die Aktie auf 360 US-Dollar und das Rating auf Outpeform. Dies entspricht vom aktuellen Niveau einem Kurspotenzial von 40 Prozent.

Sie setzen gern auf Turnaround-Aktien?

Dann werfen Sie einen Blick auf den BÖRSE ONLINE Reversal Index

Jetzt die stark gefallene Aktie sichern und Kurschance nicht verpassen?

Doch Anleger fragen sich angesichts der aktuellen Kursschwäche und der Einschätzung von Morgan Stanley: Sollte man jetzt kaufen oder die Finger von den Papieren lassen?

Tatsächlich kann sich aktuell bei CrowdStrike eine interessante Einstiegsgelegenheit für Anleger ergeben, wenngleich beachtet werden sollte, dass die Aktie noch keinen Boden gefunden hat. Investoren sollten daher erst die Entwicklung in den kommenden Wochen abwarten und erst kaufen, wenn sich ein potenzielles Comeback im Chart manifestiert.

Übrigens: BÖRSE ONLINE ist ebenfalls optimistisch und empfiehlt die Papiere mit Kursziel 400 US-Dollar zum Kauf.

