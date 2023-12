Robert Halver verrät, warum die USA immer mehr zu unserem Feind werden, welche Chancen er für Deutschland 2024 sieht und welche Überraschungen im kommenden Jahr auf uns alle zukommen könnten.

Im exklusiven Interview auf unserem neuen Youtube-Kanal BÖRSE ONLINE verrät Robert Halver, Leiter Kapitalmarkt-Strategie der Baader Bank, wie er jetzt die deutsche Politik einschätzt, welche Aktien und Branchen er zum Kauf empfiehlt und welches Überraschungspotenzial er für 2024 sieht:

BÖRSE ONLINE: Das Börsenjahr 2023 hatte wieder einige Überraschungen bereitgehalten. Was könnten die großen Überraschungen 2024 werden?

Robert Halver: So wie es aktuell aussieht, wird ein Republikaner die US-Wahl im kommenden Jahr gewinnen. Und die Republikaner werden sicherlich Europa mehr Daumenschrauben anlegen. Jetzt kann man das Ganze natürlich auch mal sehr rational auf den Ukraine-Krieg beziehen. Ich erwarte dann, wenn es ein Republikaner werden sollte, dass die Unterstützung für die Ukraine deutlich zurückgestuft wird. Das muss man jetzt aus ukrainischer Sicht sehr negativ sehen. Aber ich hoffe, dass dann ein neuer Präsident, ein republikanischer Präsident, Putin sagt: Pass mal auf, jetzt kommen wir dir entgegen. Dafür hältst gefälligst die Füße still. Du gehst keinen Quadrat-Mikro-Millimeter auf NATO-Gebiet oder "hör auf mit dieser schändlichen Politik". Wie gesagt, für die Ukraine wird das dann sicherlich nicht befriedigend sein. Aber auf die Börse wird natürlich sagen: Okay, schon mal ein Krisenherd weniger.

BÖRSE ONLINE: Dies hätte ja bereits Sensations-Potenzial. Aber was könnte aus deutscher Sicht sonst noch überraschend im neuen Jahr werden?

Robert Halver: Natürlich müssen wir sehen, dass wir 2024 auch in Deutschland politisch klare Verhältnisse haben. Es war ja immer unser Vorzug, dass wir klare politische Verhältnisse haben. Wenn sich jetzt dieser Zustand der Regierung so weiterhin fortsetzen sollte, ist das natürlich nicht gut. Denn das streut natürlich Sand in das Wirtschaftsgetriebe und die allgemeine Stimmung. Das wollen wir bitte nicht so haben. Und ich habe da immer sehr klar gesagt: Wichtig ist, dass wir eine vernünftige Regierung haben. Aktuell ist das nicht gewährleistet. Denn ich glaube nicht, dass Christian Lindner und Robert Habeck gemeinsam in den Urlaub fahren würden. Sie müssten sich ja auch nicht mögen, unbedingt. Aber man muss schon in gewissem Maße harmonieren. Im Augenblick ist es halt offensichtlich schwierig. Das können wir uns aber nicht erlauben, verdammt noch mal. Also es muss der klare Grundsatz gelten, der früher in Deutschland immer galt, ob es christdemokratische oder sozialdemokratische Kanzler waren: Zuerst das Land, dann die Partei und dann die Person. Ich kriege es ja mit von unseren Geschäftsfreunden. Es werden ja Witzchen über Deutschland gemacht.

BÖRSE ONLINE: Wird Deutschland international also nicht mehr ernst genommen?

Robert Halver: Ich habe den Eindruck, wenn man auf den deutschen Fußball schaut, dann ist dieser symptomatisch für die Krise, die wir offensichtlich haben. Ich wünsche mir, dass beides besser wird. Im nächsten Jahr haben wir Europameisterschaft. Es wäre schön, dass wir bis dahin dann klare Verhältnisse zu haben. Und wenn das die aktuelle Regierung nicht macht, ja, vielleicht versucht man es dann doch trotzdem mal sehr klar mit einer großen Koalition, da wirklich voranzukommen. Denn eines können wir uns nicht mehr erlauben: Denn Deutschland hatte immer den Standortvorteil, doch dieser wird uns nun genommen und verteilt sich auf die ganze Welt. Denn woanders sind die Standortqualitäten plötzlich besser als in Deutschland. Also ich bin es satt auf Deutsch gesagt, mir das dann nochmal weitere lang Zeit anzutun. Das bekommt uns nicht gut und bekommt Europa nicht gut.

