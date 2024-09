Mit den folgenden sieben Aktien können Sie in dieser Woche satte Ausschüttungen kassieren. Die aktuellen Dividendenrenditen der Papiere belaufen sich auf bis zu 8,7 Prozent. Doch wer hier profitieren will, der muss entsprechend schnell sein.

In der kommenden Woche gehen wieder einige hochspannende und ausschüttungsstarke Aktien Ex-Dividende. Die Titel bieten dabei eine Rendite auf den aktuellen Kurswert von bis zu 8,7 Prozent.

Doch wer von der Ausschüttung profitieren möchte, der muss sich sputen. Nur wer die Papiere am jeweiligen Ex-Tag hält (der bei den sieben folgenden Aktien in die aktuelle Woche fällt) hat einen Anspruch auf die anschließende Zahlung.

7 Hochdividendenaktien, mit denen Sie jetzt satte Ausschüttungen kassieren können

Dabei ist allerdings zu beachten, dass die Dividende in den seltensten Fällen auf einen Schlag gezahlt wird und zumeist im Turnus der quartalsweisen Ausschüttung, bei amerikanischen Werten, oder der monatlichen Zahlung, bei REITs, erfolgt. Außerdem wichtig: In vielen Fällen fällt der Kurs einer Aktie am Dividenden Ex-Tag um die Summe der ausgeschütteten Zahlung.

Das sind die Ex-Dividendentage der hochausschüttenden Werte für diese Woche:

Apollo Bancorp – Ex-Dividende: 17.09.2024 – Dividendenrendite: 5,6 Prozent

VICI Properties – Ex-Dividende: 18.09.2024 – Dividendenrendite: 5,1 Prozent

Lamar – Ex-Dividende: 18.09.2024 – Dividendenrendite: 4,5 Prozent

IG Group – Ex-Dividende: 19.09.2024 – Dividendenrendite: 4,8 Prozent

Gladstone Capital– Ex-Dividende: 20.09.2024 – Dividendenrendite: 8,7 Prozent

Main Street Capital – Ex-Dividende: 20.09.2024 – Dividendenrendite: 7,8 Prozent

LTC Properties – Ex-Dividende: 20.09.2024 – Dividendenrendite: 6,1 Prozent

Auf diese Aktien lohnt sich dabei ein genauerer Blick:

Dividendenaktie: IG Group

Die IG Group ist auch hierzulande als ein Anbieter von CFD-Brokerage für Privatanleger bekannt. Doch tatsächlich kann man bei dem Dienstleister nicht nur handeln, sondern sich ebenfalls an dessen Gewinnen beteiligen, die man an den häufig spekulativ veranlagten Kunden macht.

Dividendenaktie: LTC Properties

Gerade mit Blick auf das Thema Zinssenkungen können Immobilienaktien jetzt attraktiv sein. Das gilt ebenfalls für LTC Properties, einen REIT aus den USA mit Fokus auf Finanzierung und Sale-leasebacks von Gesundheitsimmobilien.

Auf der Suche nach spannenden Dividendenaktien?

Dann werfen Sie jetzt einen Blick auf den BÖRSE ONLINE Globale Dividendenstars Index

Dividendenaktie: Main Street Capital

Ein Dividendenliebling ist für viele Anleger Main Street Capital, eine der größten BDCs (Business Development Companies) überhaupt. Das Unternehmen erwirtschaftet seine hohe Dividende durch die Finanzierung von mittelständischen Unternehmen. Ab und an kommt es auch zu Teilübernahmen.

