Professor Thomas Mayer, ehemaliger Chefvolkswirt der deutschen Bank, verrät, wie er jetzt sein Geld investiert und warum er ein beliebtes Asset streng meidet.

"Es hat sich über die Jahre bewährt, amerikanische Aktien überzugewichten", sagt Professor Thomas Mayer. Und er Experte fährt fort: "Zudem hat es sich bewährt, das Währungsrisiko nicht abzusichern, sondern ein Dollar-Exposure zu halten. Diese Trends werden wahrscheinlich weitergehen, wenn auch in der Zukunft, glaube ich, die Luft dünner wird, weil die amerikanischen Aktien sehr hoch bewertet sind."

Doch ein Asset würde Professor Thomas Mayer jetzt überraschend meiden:

Professor Mayer: Dieses Asset würde ich meiden

"Gleichzeitig, glaube ich", beginnt der Börsen-Experte, "dass der Anleihemarkt in einem Bärmarkt steckt. Wir haben das schon gesehen mit der Rückkehr der Inflation, dass die Anleihen gelitten haben. Und wir werden es jetzt sehen mit dieser enormen Staatsverschuldung. Die wird ja unter Trump nicht besser. Trump wird ja wohl die Steuern senken, aber das nicht einsparen. Das heißt also, die Defizite werden noch größer. Bei uns könnte die Schuldenbremse aufgeweicht werden bei einer neuen Regierung. Das heißt also, es kommen sehr viele Staatsanleihen auf den Markt und deshalb würde ich Staatsanleihen als längerfristiges Investment meiden und mich bei kurzen Laufzeiten dort aufhalten für das Geld, das ich brauche und dass ich nicht auf längere Zeit in den Aktienmarkt anlegen will", führt der Aktien-Experte aus.

Zudem hat er eine prominente Meinung zu Bitcoin und Gold:

Börsen-Experte: Neben Aktien auch in Bitcoin und Gold investieren?

"Man sollte nicht erwarten, dass es nächstes Jahr bei Aktien genau so euphorisch weitergeht wie dieses Jahr", gibt Professor Mayer zu bedenken. "Denn 2024 ist eines der besten Börsenjahre überhaupt in den USA seit der Nachkriegszeit. Aber ich denke, man wird mit einem US Exposure ganz gut fahren."

Zudem findet Mayer auch Bitcoin und Gold als Beimischung interessant. Wie viel Professor Thomas Mayer jetzt in Bitcoin und Gold investieren würde, warum 2025 ein Schreckens-Szenario für Deutschland droht und warum eine GroKo bei den Neuwahlen wenig für Deutschland bringen wird, das erfahren Sie jetzt im gesamten Interview mit Thomas Mayer auf unserem Youtube-Kanal BÖRSE ONLINE.

