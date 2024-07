Die Aktie von Nvidia ist auch 2024 nicht zu stoppen und konnte schon dreistellige Kursgewinne verbuchen. Das muss aber noch nicht das Ende der Rallye sein. Schon im August könnte der Titel aus einem bestimmten Grund wieder explodieren.

Im Jahr 2023 ist der Kurs der Nvidia-Aktie um fast 240 Prozent nach oben geschossen und das Jahr 2024 läuft für den KI-Player nicht unbedingt weniger erfolgreich. In der ersten Jahreshälfte stand an den Börsen für den Konzern ein Plus von 150 Prozent zu Buche.

Bis zum vergangenen Donnerstag hatte sich dieser Wert sogar auf 172 Prozent erhöht. Zum Vergleich: Der amerikanische S&P 500-Index hatte in den ersten sechs Monaten „nur“ rund 15 Prozent zugelegt. An der Börse stiehlt außer Super Micro Computer, das durch den KI-Hype ähnlich durch die Decke ging, niemand Nvidia die Show. Dabei könnte der nächste Kurssprung der Aktie schon in etwa einem Monat anstehen. Diese genaue Zeitangabe ergibt sich auch aus einem Blick auf den bisherigen Jahresverlauf.

Nvidia-Aktie legte nach Quartalszahlen stark zu

Als Nvidia am 21. Februar seine Zahlen für das vierte Quartal des Geschäftsjahres vorlegte, sprang die Aktie am folgenden Tag um 16,4 Prozent an und legte in den ersten drei Tagen nach der Veröffentlichung mehr als 17 Prozent zu. Dabei übertraf Nvidia mit seinen Ergebnissen die Erwartungen an der Wall Street.

Gleiches Spiel am 22. Mai. Wieder veröffentlichte Nvidia Quartalszahlen – diesmal für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025. Wieder übertraf man teils deutlich die Erwartungen der Analysten. Und wieder legte die Aktie zweistellig zu. In den ersten drei Tagen nach der Veröffentlichung explodierte die Aktie und stieg um etwa 20 Prozent.

Nächste Quartalszahlen im August?

Der Zeitraum der Veröffentlichung von Quartalszahlen scheint also im Falle von Nvidia gerade eine gute Zeit zu sein, um bei der Aktie einzusteigen und gleich satte Kursgewinne einzustreichen. Das Datum für die nächsten Quartalszahlen ist dabei noch nicht bekannt.

Nachdem das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2025 aber im Juli endet, können Anleger mit einem Termin im August rechnen. Dabei gibt es natürlich keine Garantie, dass Nvidia wieder so stark ansteigt und die Erwartungen der Wall Street übertrifft. Der bisherige Lauf der Aktie in Kombination mit dem anhaltenden KI-Hype, der die amerikanischen Indizes S&P 500 und Nasdaq 100 jüngst zu neuen Höchstständen führte, scheinen einen erneuten Kurssprung zu den Quartalszahlen aber wahrscheinlicher zu machen.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.

Hinweis auf Interessenkonflikte:

Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von dem Emittenten Vergütungen.