Diese Aktie ist laut Meinung des bekannten Analysten Dan Inves, Chefstratege von Wedbush Securities, der am stärksten unterbewertete KI-Wert überhaupt. Lohnt es sich, darum jetzt bei dem Titel zuzuschlagen? Oder lauern hier zu viele Risiken, die der Experte nicht zu beachten scheint.

In einer kürzlich veröffentlichten Studie nannte Dan Ives nicht etwa Werte wie eine Broadcom oder Microsoft als die am stärksten unterbewertete KI-Aktie an der Börse, sondern überraschend den Autobauer Tesla.

Das soll die am stärksten unterbewertete KI-Aktie sein

Als Grund nannte Ives in seiner Studie den Bereich selbstfahrende Autos, dessen Entwicklung von der WallStreet deutlich unterschätzt werden würde.

Darüber hinaus äußerte sich der Experte ebenfalls optimistisch zur operativen Entwicklung von Tesla. Er schrieb: “Da die meisten Preissenkungen hinter uns liegen und sich die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen weltweit, insbesondere in China, stabilisiert, glauben wir, dass Teslas Marsch in Richtung 2 Millionen Einheiten pro Jahr in den kommenden Quartalen mit deutlicher Dynamik und einfacheren Vergleichswerten für 2025 erreicht werden sollte.“

In diesem Kontext vergab Ives ein Kursziel von 300 US-Dollar für Tesla, was einer Upside von 19 Prozent entspricht. In einem Bull-Case könnte die Aktie sogar 400 US-Dollar erreichen, so der Experte. Dies wären 58 Prozent an Kurspotenzial.

Jetzt bei der am stärksten unterbewerteten KI-Aktie zuschlagen?

Während die fundamentale Entwicklung und die Zukunftsaussichten von Tesla mit vielen Zweifeln versehen sind, gibt zumindest die Charttechnik der Prognose von Ives recht. Durch den sprunghaften Anstieg der Aktie über die 200-Tage-Linie ist eine Entwicklung in den Bereich der 300 US-Dollar möglich.

Allerdings muss Tesla dazu bei den im Juli anstehenden Quartalszahlen (23. Juli nach Börsenschluss) sowohl mit den operativen Ergebnissen als auch der Fantasie rund um KI und selbstfahrende Autos überzeugen.

Ob dies gelingen kann, ist fraglich, weshalb die stark schwankende Aktie von Tesla ein heißes Eisen bleibt. Aktuell empfiehlt BÖRSE ONLINE das Papier nicht zum Kauf.

Lesen Sie auch:

Nicht Nvidia oder Microsoft: Das ist die beliebteste Aktie Deutschlands

Oder:

Trade Republic: Wichtige Änderungen für alle Nutzer – Nur so gibt es noch hohe Tagesgeld Zinsen