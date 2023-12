Jeden Monat Dividende erhalten ist der Traum vieler Anleger – mit diesen monatlich ausschüttenden Hochdividendenaktien bleibt es aber kein Traum mehr. Hier winken zudem bis zu 5,6 Prozent Ausschüttungsrendite.

Stellen Sie sich vor, es kommt jeden Monat Dividende auf das Verrechnungskonto und das auch noch von einer einzigen Aktie. Was für viele Anleger wie ein Traum klingt, kann sehr einfach Realität werden, denn tatsächlich zahlen einige Titel wirklich jeden einzelnen Monat Dividende.

Dividende ohne Ende mit diesen monatlich zahlenden Hochdividendenwerten

Vor allem die REITs aus Amerika, also Immobilienunternehmen, zahlen häufig aufgrund ihrer gut prognostizierbaren Erträge monatliche Ausschüttungen an Aktionäre. Wer sich solche Titel mit saftigen Dividendenrenditen sichern will, der sollte vorrangig einen Blick auf diese drei Werte werfen:

Gladstone Land Cooperation (Dividendenrendite: 3,2 Prozent)

Der erste Wert ist dabei die Gladstone Land Cooperation. Der REIT aus den USA zahlt monatlich seine Ausschüttung, wobei die Dividendenrendite aktuell bei 3,2 Prozent.

Interessant ist die Aktie aber nicht nur wegen der Ausschüttung, sondern auch wegen ihres konservativen Charakters als REIT für amerikanisches Farmland.

STAG Industrial (Dividendenrendite: 4,1 Prozent)

Noch mehr Dividende gibt es aber bei STAG Industrial. Hierbei handelt es sich um einen REIT der sich vorwiegend auf Industrieimmobilien konzentriert und langfristige, auf die Inflation angepasste Mietverträge vorweisen kann.

Die Gesamtzahl der monatlichen Ausschüttungen addiert sich bei STAG Industrial auf eine aktuelle Dividendenrendite von 4,1 Prozent.

Realty Income (Dividendenrendite: 5,6 Prozent)

Doch in einer solchen Auflistung darf natürlich eine Aktie nicht fehlen, nämlich jene, die sich sogar den Name “The monthly Dividend Company” patentieren lassen hat. Die Rede ist von Realty Income.

Der amerikanische Branchenprimus mit besonderem Fokus auf Einzelhandelsimmobilien zahlt seit mehr als 25 Jahren steigende und monatliche Dividenden. Momentan beläuft sich die Ausschüttungsrendite bei dem Wert auf 5,6 Prozent.

