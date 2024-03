Ex-Präsident Donald Trump wird am 26. März nach vielen Hin und Her an die Börse gehen. Ist dies vielleicht eine Chance für Anleger, massive Renditen einzufahren?

Donald Trump gilt als eine der vielleicht kontroversesten Figuren unserer Zeit – an der Börse sieht man den Republikaner allerdings aktuell sehr positiv, besonders in Bezug auf seinen eigenen Börsengang. Denn ab dem 26. März wird Donald Trump mit seinem Unternehmen Truth Social via SPAC auf das Handelsparkett der WallStreet kommen.

Donald Trump geht heute an die Börse

Seit 2022 war angekündigt, dass Donald Trump in Kooperation mit dem SPAC-Mantel Digital World Acquisition seine Social-Media-Plattform Truth Social an die Börse bringen wollte. Nach einigem Hin und Her sowie zusätzlichen juristischen Komplikationen ist es so weit und die Übernahme von Truth Social durch den Börsenmantel wird am 26. März durchgeführt.

Bereits im Vorfeld zog deswegen die Aktie der Digital World Acquisition am Montag um 35,2 Prozent an. Seit Jahresanfang liegt das Papier damit 185 Prozent im Plus. Trotz dieser exzellenten Entwicklung notiert der Wert aber 50 Prozent unter seinen Hochs aus 2022.

Doch können hier Chancen für Anleger lauern?

Die klare Antwort: ja. Denn auch wenn die Digital World Acquisition bereits jetzt eine überbewertete Hype-Aktie ist, dürfte der Hype im Zuge der Präsidentschaftskandidatur von Donald Trump noch größer werden. Ursache: Sollte der Republikaner, wie es aktuell aussieht, die Wahl gewinnen, so rechnen sich Experten massive Umsatzströme für Truth Social aus. Besonders dann, wenn der Präsident nur noch über seine eigene Plattform kommunizieren sollte.

Dementsprechend kann sich die Wette auf die Digital World Acquisition, die am Dienstag in Trump Media & Technology Group umbenannt wird, für spekulative Anleger lohnen. Gleichzeitig lauern aber hohe Risiken, sollte Trump die Wahl in den USA im November verlieren.

