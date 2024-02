Die Halbleiter-Industrie boomt immer noch. Für Anleger einen günstigen Einstieg bei bekannten Aktien wie Intel zu finden, ist aber gar nicht so einfach. Laut Experten könnte dieses Wertpapier eine billige Alternative sein.

Einige Anleger werden sich vermutlich heute noch ärgern, dass sie die Kursexplosionen bei Tech-Aktien wie Nvidia in den letzten Jahren verpasst haben. Und auch bei anderen Halbleiter-Playern wie Intel stellt sich die Frage, ob sich jetzt noch ein Einstieg lohnt. Eine billige Alternative ist laut den Experten von „The Motley Fool“ die Aktie von Axcelis Technologies, die in den letzten Jahren ein beeindruckendes Kurswachstum vorweisen konnten, gerade jedoch einen Durchhänger hat.

Sollten Anleger den Dip der Aktie nutzen?

Um die 36 Prozent liegt das Wertpapier von Axcelis Technologies derzeit unter seinem Allzeithoch aus dem letzten Jahr. Der Dip folgt nach einem beeindruckenden Kurswachstum von 440 Prozent in den letzten fünf Jahren. Zudem konnte das Unternehmen 2023 Rekordumsätze von 1,13 Miliarden US-Dollar – ein Plus von 23 Prozent im Vergleich zum Vorjahr - verzeichnen und hat einen Auftragsbestand von 1,2 Milliarden US-Dollar in der Hinterhand, was ebenfalls ein Rekord ist. Die Prognosen konnte der Konzern damit jedes Quartal übertreffen. Warum also der Rücksetzer? Kurz gesagt hatte das Unternehmen mit seiner Wachstumsprognose für die Zukunft Analysten und Experten enttäuscht. Dabei sollte sich der Bedarf an Produkten von Axcelis Technologies in den nächsten Jahren nicht verringern. Die Amerikaner sind Experten bei ionenimplantations- und Reinigungsgeräten, die in der Halbleiterfertigung verwendet werden. Diese Technologie ermöglicht es, Ionen in das Halbleitermaterial zu implantieren, um die Eigenschaften der Chips zu modifizieren und die Leistung und Zuverlässigkeit zu verbessern. Die so hergestellten Chips spielen beispielsweise auch bei E-Autos eine Rolle.

Warum ist die Axcelis Technologies-Aktie so billig?

Natürlich macht nicht nur ein Dip allein eine Aktie billig, sondern vor allem der Vergleich mit anderen Unternehmen aus der Branche. Nimmt man bei Axcelis Technologies mit 7,43 US-Dollar den Gewinn je Aktie aus dem letzten Jahr und legt den aktuellen Kurs von ungefähr 122 US-Dollar zu Grunde, kommt ein KGV von etwa 16,5 raus. Das ist im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Halbleiter-Branche extrem billig. Der iShares Semiconductor ETF, in dem sich viele Unternehmen aus dem Sektor tummeln, wird derzeit mit einem KGV von 33,4 gehandelt. Und Axcelis Technologies ist auch ein Teil dieses ETFs. Zum Vergleich: Intel wird momentan zu einem KGV von über 100 gehandelt. Sollte Axcelis sein Wachstum also weiter fortsetzen, dürfte der Dip jetzt eine günstige Gelegenheit für Anleger bieten.

Lesen Sie auch: Geht es jetzt endlich los? Aktien von BASF und Volkswagen vor Kaufsignalen - Allianz droht Abverkauf

Oder: Zittern um die Pfandbriefbank – ist Ihr Festgeld dort noch sicher?