Unternehmensprofil

Intel Corp. ist einer weltweit größten Halbleiter-Hersteller. Als solcher entwirft, fertigt und vermarktet der Konzern integrierte digitale Technologie-Plattformen, die aus Mikroprozessoren und einem Set von Computerchips bestehen und um Hard- und Software erweitert werden können. Die Produkte und Lösungen werden in PCs, Datenzentren, Tablet-Computer, Smartphones, Automobilen sowie in der industriellen Automation und Medizingeräten verwendet. Software und Services in den beiden Bereichen Sicherheit und Technologie-Integration runden das Angebot ab. Wesentliche Kunden sind Original Equipment Manufacturer (OEM) und Original Design Manufacturer (ODM) sowie Ausrüster in den Bereichen Industrie und Telekommunikation. Das operative Geschäft umfasst die Segmente "PC Client Group", "Data Center Group", "Other Intel architecture operating segments", "Software and services operating segments" und "All other". Intel Corp. wurde 1968 in Kalifornien gegründet und notiert seit 1971 an der Börse.

Offizielle Webseite: www.intc.com