Tatsächlich generieren die BASF-Aktie und die Volkswagen-Aktie jetzt neue Kaufsignale. Stehen die beiden deutschen Aktien damit vor einer Rallye? Derweil sieht es bei der Allianz-Aktie weniger gut aus. Eine Einschätzung.

BASF-Aktie mit neuen Kauf-Empfehlungen

Wie Reuters berichtet, erhält die BASF-Aktie von der französischem Großbank Société Générale eine Hochstufung. Die Franzosen setzen die deutsche Chemie-Aktie von "Hold" auf "Buy". Auch deswegen steigt die BASF-Aktie heute im frühen Handel und kann sich damit über der 200-Tage-Linie (grün) behaupten. Schafft es BASF jetzt auch noch über die 50-Tage-Linie, so gibt es ein neues starkes Kaufsignal und das Papier könnte wieder an Fahrt aufnehmen.

Im Chart sehen Anleger, dass es zuletzt etwas viel Volatilität gab, dass BASF jetzt aber scheinbar ein aufsteigendes Dreieck formt. Diese Chartformation wird öfters nach oben aufgelöst als nach unten.

BÖRSE ONLINE rät bei der BASF-Aktie zum Kauf mit einem neuerdings erhöhten Kursziel von 58 Euro (vormals 51,50 Euro).

Und könnte Volkswagen für die nächste Überraschung sorgen?

Volkswagen-Aktie kurz vor Bildung eines Goldenen Kreuzes

Wir hatten ja bereits letzte Woche in unserem Artikel Riesen-Dividenden und super niedrige KGVs - Lohnt sich jetzt ein Kauf der Aktien von Allianz, Volkswagen und BASF? geschrieben, dass sich bei der Volkswagen-Aktie ein Goldenes Kreuz andeutet. Dies tritt auf, wenn der kurzfristige Trend (50-Tage-Linie), den langfristigen Trend (200-Tage-Linie) erfolgreich von unten nach oben durchkreuzt. Dies ist ein sehr starkes Kaufsignal und zusammen mit dem Fakt, dass VW sich bereits seit längerer Zeit über der 200-Tage-Linie halten kann, können Anleger weiter kaufen.

BÖRSE ONLINE rät zum Kauf mit einem Kursziel von 132 Euro. Wenn es bei der Volkswagen-Aktie aber so gut weitergeht wie zuletzt, kann das Kursziel sicherlich etwas angehoben werden. Doch was ist aktuell eigentlich bei der Allianz-Aktie los?

Allianz-Aktie plötzlich am Scheideweg

Aktuell müssen Allianz-Aktionäre etwas aufpassen. Denn nach dem starken Hochlaufen der Aktie, gibt es aktuell eine Mini-Korrektur. Dies ist auch kein Problem, sondern gesund für den Kurs. Wichtig ist es jetzt nur, dass die Allianz-Aktie die 50-Tage-Linie halten kann. Gelingt dies, so steht einem weiteren Kursverlauf nach oben wenig im Weg.

Bricht die Allianz aber durch die 50-Tage-Linie, so sollten Anlege kurzfristig an Teilgewinnmitnahmen denken. Sehr wichtig werden dann am 23. Februar die Quartalszahlen der Allianz. Und dafür ist die Privatbank Berenberg positiv gestimmt. Analyst Michael Huttner schreibt, der Fokus bei den 2023er-Jahreszahlen der Allianz dürfte auf den Dividenden und dem Aktienrückkauf liegen. Und bei der Dividende könnte die Allianz mit 12,80 Euro je Aktie positiv überraschen. Das Kursziel für die Allianz lässt Berenberg bei 309 Euro und rät weiter zum Kauf.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF, Allianz, Volkswagen Vz..