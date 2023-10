Die Experten der DZ Bank verraten, warum DAX-Aktien aktuell historisch günstig sind und warum es mit großer Wahrscheinlichkeit zu einer Jahresendrallye kommen wird. Worauf Anleger sich vorbereiten sollten.

So schreibt die DZ Bank in ihrer jüngsten Studie: "Nach der Korrektur an den überregionalen Aktienmärkten suggerieren unsere gesetzten Indexziele für das Jahresende 2023 Kurssteigerungspotenziale im unteren zweistelligen Prozentbereich. Wir sehen weiterhin gute Gründe für eine Fortsetzung der jüngsten Kurserholung, mahnen jedoch, die aktuellen Risiken ernst zu nehmen."

Doch warum sollte es zu einer Jahresendrallye kommen?

DZ Bank: Darum gibt es eine Jahresendrallye

Vor allem 5 Gründe führt die DZ Bank dafür an.

Erstens: "Wir befinden uns in einer Korrekturphase nach einem unerwartet guten Börsenjahr (per 31.07.2023 DAX +17% ytd, S&P 500 +20% ytd), die durch gestiegene Realrenditen, höhere Ölpreise und einem stärkeren USD ausgelöst wurde." Doch eine Kombination wie aktuell durch den Liquiditätsengpass und durch Energieverteuerung, habe in der Vergangenheit oft für temporäre Kursverluste gesorgt. So auch 2018: "Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des DAX ging in dieser Phase um -5% zurück, das KGV des S&P 500 um -12%. Vom 31.07.2023 bis zum 06.10.2023 hatte der S&P 500 die Korrektur dieser Vergleichsphase bereits größtenteils (- 7%) vollzogen, der DAX sogar vollständig (-6%)", schreibt die DZ Bank.

Zweitens: Weil der Markt immer wieder von den länger höher bleibenden Zinsen (higher for longer) überrascht worden sei, habe es eine Übertreibung am Anleihemarkt gegeben, der Druck auf Aktien ausgeübt habe. „Higher for longer“ sehen wir nun als vollständig eingepreist. Mittelfristig sinkende Anleiherenditen infolge einer globalen Konjunkturabkühlung und nachlassender Inflation sollten weiter Druck von Aktienbewertungen und Kursen nehmen."

Drittens: "Die Hürde für positive Überraschungen ist im derzeitigen Umfeld daher niedrig, das Kurserholungspotenzial bei positiven Nachrichten hoch. Die nun beginnende Berichtssaison für Q3/2023 kann über die Börsenrichtung der kommenden Wochen bestimmen. Das erwartete Wachstum der Quartalsgewinne von -10%/+1,6% in Europa/USA erscheint uns konservativ", schreibt die DZ Bank.

Doch was hat es nun mit der historisch günstigen Bewertung für Aktien auf sich?

DAX-Aktien mit historisch günstiger Bewertung

DZ BANK DAX Aktien sind günstig

So schreibt die DZ Bank als vierten Grund für die Jahresendrallye: "Bewertungskennzahlen wie das KGV reagieren insbesondere bei zyklischen Segmenten sensibel auf Anlegersorgen, denn sie reflektieren die Erwartungen bzgl. der zukünftigen Gewinnsituation der Unternehmen. Genau diese wird im aktuell angespannten Wirtschaftsumfeld angezweifelt. So ist das DAX-KGV auf ein historisches Krisenniveau gefallen (siehe Grafik oben). Spätestens mit einer Verbesserung des Konjunkturumfeldes dürfte hier jedoch Vertrauen zurückkehren und die KGVs wieder ausdehnen."

Das aktuelle KGV des DAX zeigt also, dass es bei teils deutlich größeren Krisen auf dem aktuellen Niveau war. Aktuell scheint also viel Angst vorzuherrschen, welche sich aber auflösen und dann eine Jahresendrallye befeuern könnte.

Und für eine Jahresendrallye spricht auch der fünfte und letzte Punkt der DZ Bank: Nämlich die Saisonalität. So schreiben die Experten, dass das vierte Quartal im DAX historisch gut sei: " Seit der Jahrtausendwende legte der DAX in dieser Jahreszeit im Schnitt +6% zu, Euro Stoxx 50 und S&P 500 jeweils knapp +4%. Für den DAX steigerte sich dieses Resultat leicht auf fast +7% in den Jahren, in denen das dritte Quartal besonders schlecht lief (-5% und schlechter)."

