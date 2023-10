Die Aktien von Deutsche Telekom und Deutsche Post befinden sich beide in entscheidenden Zonen im Chart. Diese entscheiden jetzt über Bullenmarkt und Bärenmarkt. Was JP Morgan und Co. jetzt zu den Aktien sagen und was Anleger tun sollten.

Deutsche Telekom-Aktie unter Druck

Auch wenn sich die Aktie der Deutschen Telekom seit dem Tief im August schön erholt hatte und wieder über die 50-Tage-Linie (blau) gelangen konnte, so wurde die Aktie nun doch bereits zwei Mal an der 200-Tage-Linie abgewiesen. Gut ist das nicht. Für Anleger ist nun entscheidend, ob die Telekom einen dritten Anlauf wagt oder ob sie erneut die 50-Tage-Linie testet. Momentan sollten Anleger eher die Füße stillhalten, bis der genaue Trend ersichtlich ist. Die Aktie der Deutschen Telekom sollte man verkaufen, wenn die 50-Tage-Linie fällt und neu kaufen, wenn die 200-Tage-Linie erfolgreich überwunden werden kann.

Fundamental ist die Deutsche Telekom weiter ansehnlich bewertet. Für 2024 stehen ein KGV von 11,0 und eine Dividendenrendite von 4,45 Prozent zubuche. Die Analysten bei Bloomberg raten mehrheitlich zum Kauf: 23 empfehlen den Erwerb, zwei das Halten und nur einer den Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel von 25,84 Euro bietet noch 26 Prozent Potenzial für die Deutsche Telekom-Aktie.

Deutsche Post Aktie: Bricht der Aufwärtstrend

Die Aktie der Deutschen Post (DHL Group), notiert aktuell sogar unter einer sehr wichtigen Aufwärtstrendlinie, welche seit dem Corona-Tief im März 2020 Bestand hatte. Bereits im Herbst 2022 notierte das Papier mal unter dieser Linie, sodass Anleger noch nicht sofort die Reißleine ziehen sollten. Weil aber auch die 50-Tage-Linie und die 200-Tage-Linie unterschritten sind, haben Anleger einen ganz genauen Blick darauf und verkaufen bei einer Fortsetzung des negativen Trends.

Bevor sich ein neues Kaufsignal auch charttechnischer Sicht ergibt, müssen erst die 50-Tage-Linie, die 200-Tage-Linie, sowie das Dreieck überwunden werden. Viel Arbeit für die Aktie, auch wenn die Analysten bei Bloomberg ebenfalls 26 Prozent Kurspotenzial bis 49,16 Euro sehen. Das Bankhaus Metzler empfahl die Deutsche Post Aktie (DHL Group) Anfang Oktober sogar zum Kauf mit einem Kursziel von 63 Euro.

Das Papier ist auch gut bewertet mit einem KGV von 11,1 für 2024 und einer Dividendenrendite von 4,79 Prozent. Doch im Chart sieht es für die Deutsche Post aktuell gar nicht gut aus, sodass Anleger erstmal Vorsicht walten lassen.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom, DHL Group.