Die Netflix-Aktie befindet sich nach starken Quartalszahlen im Aufwind. Ein Analyst hält sogar eine Verdopplung des Papiers nicht für ausgeschlossen – und wechselt dafür sogar die Börsen-Lager.



Netflix bläst zum Angriff. Nach starken Zahlen für das vierte Quartal hat der Streaming-Anbieter Analysten und Anleger überzeugt. Mit fast 19 Millionen Nutzern, die sich im Berichtszeitraum für ein Abo entschieden, stellte Netflix einen Quartalsrekord auf. Zudem zogen Umsatz und Gewinn kräftig. Und in Zukunft will der Tech-Konzern weiter liefern.

In einem am Donnerstag veröffentlichten Vorschau-Video zu den Serien- und Film-Highlights für das laufende Jahr feuert das Unternehmen aus allen Rohren. Die Shows „Stranger Things“, „Squid Game“, „Wednesday“, „The Witcher“, “Black Mirror” und “Love is Blind” sind nur eine kleine Auswahl, die bald neue Inhalte bekommen sollen. Die Entertainment-Offensive hat auch bei dem ein oder anderen Analysten zu einem Umdenken geführt.



Ehemaliger Bär wird zum Netflix-Bullen

Der bisher eher vorsichtige Analyst Barton Crockett von Rosenblatt Securities hat sein Rating für die Netflix-Aktie von „Neutral“ zu „Buy“ geändert. Bisher stand er dem Titel auch aufgrund des KGV kritisch gegenüber, nach den Quartalszahlen muss die Aktie aber neu bewertet werden, wie der Experte der Plattform „MarketWatch“ berichtete. Mit seinem neuen Kursziel wechselt Crockett aber nicht nur einfach so vom Bären zum Bullen, sondern haut gleichzeitig die höchste Prognose für die Netflix-Aktie am Markt raus.

Statt mit 680 US-Dollar rechnet der Experte jetzt für die Aktie mittelfristig mit einem Wert von 1494 US-Dollar und verdoppelt damit einfach mal das Kursziel. Somit wäre für Anleger, basierend auf dem aktuellen Kurs, noch ein Upside von um die 50 Prozent drin.



Darum könnte die Netflix-Aktie bald explodieren

Der neue Bulle von Rosenblatt nennt auch konkrete Gründe, warum die Netflix-Aktie bald richtig abgehen könnte. So hat die Werbesparte den Angaben zufolge an Dynamik gewonnen und auch das Engagement bei Livesportinhalten könnte sich weiter auszahlen. Im Jahr 2027 und 2031 wird der Streaming-Dienst die Fußball-WM der Frauen in den USA exklusiv übertragen. An der Wall Street raten derzeit 28 Analysten zum Kauf der Aktie. Im Schnitt liegt das Kursziel bei 1103 US-Dollar.

Lesen Sie auch: So ein Kursziel gab es bisher noch nicht: Steigt die Rheinmetall-Aktie jetzt zweistellig?



Oder: Steuer-Hammer? Politiker plant Revolution bei Aktien und Immobilien