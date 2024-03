Der aktuelle Bullenmarkt hat die Kurse vieler Aktien auf der ganzen Welt schon in die Höhe getrieben. Bei diesem spekulativen Wertpapier könnten Anleger aber noch ein echtes Schnäppchen landen.

Der Bullenmarkt läuft rund und viele Indizes konnten in den letzten Tagen, Wochen und Monaten neue Rekordhöhen erklimmen. Für Anleger gibt es aufgrund der steigenden Kurse bei vielen Aktien einiges zu feiern, aber jetzt noch unterbewertete Wertpapiere zu finden, ist gar nicht so leicht. Dennoch gibt es immer wieder Kandidaten, die laut Finanzexperten vom Bullen noch nicht so viel hatten, aber durch ihr Geschäftsmodell für die Zukunft viel versprechen. Eine dieser Aktien ist Chewy, ein Hersteller und Verkäufer von Haustierprodukten.

Chewy bietet alles für Haustiere

Ob Hunde, Katzen, Fische, Vögel oder sogar Reptilien, der amerikanische Konzern hat gefühlt für jedes Haustier entsprechende Produkte im Portfolio und grast damit auch einen sehr lukrativen Markt ab. Laut Unternehmensangaben adressiert Chewy allein in den USA einen 144 Milliarden schweren Markt, der gleichzeitig auch noch relativ krisenfest sein soll, denn es gibt stattistisch immer mehr Haustiere - selbst in wirtschaftlich schwierigen Jahren.

Da schadet es nicht, wie Chewy eine loyale Kundenbasis zu haben. Im letzten Geschäftsquartal erhöhten sich die Ausgaben pro Kunde um fast 14 Prozent und der Gesamtumsatz stieg um mehr als acht Prozent. Dass Chewy aber definitiv auf einen konstanten Kundenstrom zählen kann, zeigen auch die Zahlen zu ihrem Autoship-Programm. Dabei werden registrierten Kunden automatisch Produkte wie Futter in regelmäßigen Abständen vor die Tür geliefert. Die Erlöse aus diesem Programm machen beeindruckende 76 Prozent des gesamten Umsatzes aus. Zudem ist der Konzern schuldenfrei und verfügt über Cash in Höhe von 957 Millionen US-Dollar. Zuletzt exüandierte man nach Kanada.

Das macht die Chewy-Aktie

Von den guten Fundamentaldaten profitieren konnte die Aktie noch nicht. Seit Jahresanfang rutschte das Papier über 25 Prozent ab. In der letzten Woche ging es insgesamt aber um fast sieben Prozent wieder nach oben. Und Potenzial für weitere Kurssprünge ist da. Die Analysten an der Wall Street sehen bei dem Papier noch ein mittelfristiges Kurswachstum von fast 40 Prozent. Auch für die Finanzexperten von „The Motley Fool“ ist das Papier derzeit unterbewertet und zudem bei einem erwarteten KGV von 23 noch vergleichsweise günstig zu haben.

Derzeit ist die Aktie aber eher noch etwas für spekulative Anleger mit kleinen Positionen. Der Heimtier-Markt ist sehr umkämpft und regulatorische Änderungen im Bereich der Tierpflege und -ernährung können Hersteller empfindlich treffen. Als Marktführer im Online-Heimtierbedarf ist Chewy dafür aber gut gerüstet und könnte nicht mehr lange ein Schnäppchen bleiben.

Lesen Sie auch: Verkehrte Welt: Aktien von BASF und Volkswagen mit Rallye – Allianz-Aktie vor erstem Verkaufssignal

Oder: Besser als jedes Tagesgeld: Mit diesem ETFs kein Zinshopping mehr betreiben