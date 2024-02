Die beiden Sorgenkinder BASF und Volkswagen legen an der Börse aktuell kräftig zu, während die Allianz-Aktie kurz davor ist, ein erstes Verkaufssignal zu generieren. Was Experten jetzt sagen und was Anleger tun sollten.

BASF-Aktie setzt Rallye fort

Im Chart sehen Anleger sehr schön, dass die BASF-Aktie nach den durchwachsenen Quartalszahlen vergangene Woche versucht, die belastende Vergangenheit abzuschütteln. Bislang scheint es zu gelingen, denn die BASF-Aktie lässt die 50-Tage-Linie und die 200-Tage-Linie hinter sich und setzt den Aufwärtstrend fort.

Charttechnisch wird es jetzt wichtig, ein neues höheres Hoch zu bilden. Bedeutet: Die Aktie sollte bald auf über 49 Euro steigen. Und geht es nach den jüngsten Meinungen der Analysten, dann könnte das durchaus gelingen. Denn die Société Générale setzt das Kursziel für BASF auf 54 Euro und rät zum Kauf. Das Analysehaus Stifel setzt das Kursziel auf 59 Euro und rät ebenfalls zum Kauf. Während M.M.Warburg und das Bankhaus Metzler etwas verhaltener sind und die Ziele bei 42,50 Euro und 45 Euro belassen, rät auch die Baader Helvea zum Kauf mit einem Ziel von 53 Euro.

Anleger können die BASF-Aktie aktuell weiter kaufen und behalten den Chart im Auge.

Doch was machen eigentlich Volkswagen und die Allianz?

Allianz kurz vor erstem Verkaufssignal nach Zahlen

Auch die Allianz veröffentliche vergangene Woche die Quartalszahlen und stieg daraufhin schön. Doch die Gewinne hielten nicht lange, weil Investoren scheinbar nach dem Motto "Sell on good news" Gewinne mitnehmen. Die Allianz-Aktie büßte schnell einige Euro ein und fiel bis auf die 50-Tage-Linie zurück. Das alleine ist noch kein Grund zur Sorge, doch sollte die Allianz-Aktie unter die 50-Tage-Linie fallen, so könnte sich ein erstes kleines Verkaufssignal ergeben.

Denn immer, wenn die Allianz in der jüngeren Vergangenheit unter die 50-Tage-Linie (blau) fiel, dann ging es deutlicher nach unten oder sogar bis zur 200-Tage-Linie. Noch hält das Niveau ja aber und die Analysten bei Bloomberg rufen weiter gute Kursziele für die Allianz aus. Nach den Quartalszahlen setzte die Deutsche Bank das Ziel auf 275 Euro, die HSBC auf 300 Euro und die Citi Bank auf 273 Euro. Anleger können also investiert bleiben, achten jetzt aber genau auf die 50-Tage-Linie und wie sich die Allianz-Aktie hier verhält.

Volkswagen-Aktie zeigt Stärke - Jetzt weiter kaufen?

Noch vor den nächsten Quartalszahlen befindet sich die Volkswagen-Aktie. Für den Autobauer soll es am 13.03. neue Zahlen geben. Aktuell zeigt sich die VW-Aktie aber auch so in guter Form. Das Papier hat endlich eine schöne Bodenbildung und einen Turnaround vollzogen. Im Chart ist diese bogenförmige Bewegung gut zu sehen.

Auch der Aufwärtstrend ist weiter voll intakt, das Papier befindet sich über der 50-Tage-Linie und der 200-Tage-Linie und zuletzt bildete sich ein Goldenes Kreuz im Chart, was es ebenfalls schon lange nicht mehr gab. Anleger können also weiter kaufen und warten gespannt auf die Quartalszahlen. Denn im Chart sieht alles super aus, doch die Frage ist, ob Volkswagen und die Volkswagen-Aktie den Erwartungen auch bei den Quartalszahlen standhalten können.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF, Allianz, Volkswagen Vz..