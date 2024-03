Seit Wochen hüpft der DAX von Rekordhoch zu Rekordhoch, aber wie sieht es Ende 2024 aus? Ein Muster aus der Vergangenheit gibt darauf eine ziemlich eindeutige Antwort.

Steigt oder fällt er? Die Antwort war beim DAX in den letzten Wochen klar. Der deutsche Leitindex steigt – und das nicht zu knapp. Die zuletzt noch magische Grenze von 17.000 Punkten konnte er schon relativ eindeutig hinter sich lassen und peilt jetzt die 18.000 Punkte an. Aber geht es 2024 auch so gut weiter und steht zum Jahresschluss wie im letzten Jahr ein Plus auf der Tafel? In die Zukunft kann keiner schauen, aber ein Blick in die Vergangenheit offenbart manchmal Muster, die sich auch in den kommenden Jahren fortsetzen könnten. Ein Indikator verspricht dabei für 2024 einen DAX mit Gewinn.

Dieser Indikator hat eine hohe Treffsicherheit

Seit dem ersten Juli 1988 berechnet die Deutsche Börse den DAX. Die Kurse wurden zudem auf Basis einer Zeitreihe der Börsenzeitung, die den DAX initial aufsetzte, bis ins Jahr 1959 zurückgerechnet. Beim Blick auf die jeweiligen Jahresschlusskurse und die prozentualen Veränderungen fällt dabei ein bestimmtes Muster auf: Wenn der DAX nach einem Verlustjahr wieder ein Plus machte, dann stieg der DAX auch fast immer im Folgejahr. 2011 fiel der Leitindex beispielsweise um rund 15 Prozent und stieg 2012 um fast 30 Prozent. 2013 folgte dann wieder ein Plus von etwa 25 Prozent. Dieses Muster aus Verlustjahr, Gewinnjahr und dann wieder Gewinnjahr lässt sich seit 1959 immer wieder beobachten.

Schaut man sich die aktuellen Daten an, dann müsste nach diesem Muster 2024 wieder ein Gewinnjahr folgen. Denn 2022 machte der DAX einen Verlust von über 12 Prozent und stieg 2023 um etwa 20 Prozent. Wie hoch der DAX in diesem Jahr stiegen könnte, dazu lässt sich anhand der Zahlen keine genaue Prognose abgeben. Zwischen 40 Prozent und nur ein paar Prozentpunkten war in den letzten Jahrzehnten alles dabei. Und dass der DAX in diesem Jahr auf jeden Fall einen Gewinn macht, ist auch nicht sicher, denn das oben angesprochene Muster hatte in der Vergangenheit zwei Ausreißer.

In den 1990er-Jahren gab es zwei Ausnahmen

Im Jahr 1991 stieg der DAX nach einem Verlust im Vorjahr zwar wieder an, rutschte 1992 aber direkt wieder ins Minus. Das Spiel wiederholte sich dann 1993 und 1994. Und überhaupt lässt sich bei den heutigen Krisen und nach einer Pandemie noch nicht abschätzen, wie sich die Märkte langfristig entwickeln. Aber davon ab machte der DAX in den letzten Jahrzehnten eine gute Figur. Seit 1959 lag der Index auf Basis der zurückgerechneten Werte bis heute am Jahresende 45 Mal im Plus und nur 20 Mal stand am Ende ein Minus. Allein das dürfte Anlegern Hoffnung auf ein gutes Jahr machen.

