Die Märkte bewegen sich auf Allzeithoch, doch groß ist die Angst vor einer Korrektur bei Anlegern, speziell wegen der Rasanz der Rallye. Geht es wirklich nach unten, sollten Anleger einen Blick auf diese drei Werte werfen:

Nach Korrektur sieht es zwar an den Märkten aktuell nicht aus, doch das Klima an der Börse kann sich häufig schneller drehen als das Wetter. Dementsprechend kann es sich besonders jetzt für Anleger lohnen, Schwächephasen zu antizipieren und diese für Nachkäufe zu nutzen.

Wenn die Korrektur kommt: Drei Aktien, die auf jeden Fall einen Blick wert sind

Diese drei exzellenten Aktien, die aktuell leider etwas zu teuer sind, sollten Anleger dabei auf dem Schirm haben. Denn fallen diese auf ein niedrigeres Bewertungsniveau, so sind sie definitiv attraktiv:

Microsoft (KGV: 35,1)

Microsoft ist eines der großartigsten Unternehmen in der Vergangenheit gewesen und durch Wachstumsbereiche wie KI oder Cloud stehen die Chancen gut, dass dies in Zukunft so bleibt.

Bedauerlicherweise ist in der Aktie mit einem KGV von 35 schon eines an Fantasie eingepreist. Im Falle eines Rücksetzers könnte sich dementsprechend die Chance bieten, langfristig ein Schnäppchen zu machen.

LVMH (KGV: 27,4)

Die Luxusholding LVMH hat nach der allgemein schlechten Stimmung rund um Luxuswerte zuletzt mit den eigenen Zahlen unter Beweis gestellt, dass auch in Krisenphasen gute Ergebnisse erwirtschaftet werden können.

Mit KGV 27 ist die Bewertung allerdings zuletzt etwas gestiegen. Ein Rücksetzer könnte eine spannende Kaufgelegenheit sein.

Costco Wholesale (KGV: 46,6)

Costco galt als die Lieblingsaktie des verstorbenen Buffett-Partners Charlie Munger, der trotz der enormen Bewertung regelmäßig in die Aktie investierte. Und tatsächlich sind die Anteilsscheine des einzigartigen Einzelhändlers sehr teuer in Bezug auf das KGV.

Aufgrund der gut prognostizierbaren Einnahmen und des Wachstums kann sich aber ein Blick im Falle eines Rücksetzers bei der Aktie lohnen.

