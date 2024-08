Diese beliebte Chip-Aktie ist am Donnerstag im nachbörslichen Handel um 19 Prozent eingebrochen. Grund dafür sind echte Hiobsbotschaften, die Anleger an der weiteren Entwicklung des Unternehmens zweifeln lassen. Das ist hier passiert und so kann es jetzt weitergehen:

Die Aktie von Intel gilt bald vielen Investoren als beliebter Turnaround-Wert. Vor einigen Jahren ist der ehemalige Dividendenaristokrat operativ deutlich unter Druck geraten, nicht zuletzt, weil man sich von Nvidia und AMD technisch abhängen lassen hat. Doch lange hofften Anleger an ein Comeback des ehemals wertvollsten Unternehmens der Welt – doch angesichts der neuen Zahlen fällt es schwer, daran noch zu glauben.

Diese beliebte Chip-Aktie kracht jetzt in bodenlose Dunkelheit

So meldete Intel am Donnerstag nach Börsenschluss Quartalszahlen weit unter den Erwartungen. Statt eines Gewinns von 10 Cent je Aktie wurde einer von 2 Cent ausgewiesen. Gleichzeitig verpasste der Umsatz mit 12,83 Milliarden US-Dollar die Schätzungen um 150 Millionen US-Dollar.

Dazu kam ein Ausblick, der ebenfalls alle Erwartungen verpasste. Im dritten Quartal sollen nur 12,5 Milliarden US-Dollar bis 13,5 Milliarden US-Dollar an Erlösen produziert werden. Analysten hatten mit 14,39 Milliarden US-Dollar gerechnet. Noch drastischer zeigte sich das Bild bei den erwarteten Gewinnen. Statt 30 Cent je Aktie stellte der Konzern nur 3 Cent in Aussicht.

Mit Blick auf diese schlechten Ergebnisse kündigte Intel an, erneut Kosten einsparen zu wollen. So sollen 15 Prozent der Belegschaft gehen und die Auszahlung der Dividende gestoppt werden. Die Aktie verlor daraufhin im nachbörslichen Handel um 19 Prozent.

Einbruch um 19 Prozent und was jetzt?

Damit fällt die Aktie von Intel auf den tiefsten Stand seit Mai 2023 und damit in eine charttechnisch gesehene bodenlose Dunkelheit. Mit Blick auf die schlechten operativen Zahlen und den aktuellen Trend besteht wenig Hoffnung auf eine zeitnahe Erholung.

Derweil sehen die Analysten bei der Aktie im Schnitt noch ein Kurspotenzial von 32 Prozent. Davon sollten sich Anleger allerdings nicht blenden lassen, da die Kursziele nach diesen Hiobsbotschaften am Donnerstag in den nächsten Zahlen massiv gekürzt werden dürften.

