Diese Aktie ist nicht nur für Anleger mit einem KGV von 8 und einer Dividendenrendite von sieben Prozent optisch enorm attraktiv, sondern hier sind zuletzt in Form der Quartalszahlen auch wirkliche Topnachrichten gemeldet worden. Sollten Anleger jetzt bei dieser Aktie zuschlagen? Ist das eine Chance auf ein dividendenstarkes Schnäppchen?

Wer auf der Suche nach günstigen Aktien mit hohen Dividendenrenditen ist, der kommt schnell beim günstig bewerteten Finanzsektor an. Hier winken KGVs deutlich unter 10 sowie attraktive Ausschüttungen gepaart mit Aktienrückkäufen.

Aber auf eine Aktie sollten Anleger nach den neuesten Zahlen einen ganz besonderen Blick haben:

KGV 8 + 7% Dividendenrendite + Topnachrichten

Die Rede ist dabei von der Aktie des Bankhauses HSBC, das am Mittwoch seine Quartalszahlen vorgelegt hat. Dabei wurden die Schätzungen der Analysten nicht nur deutlich übertroffen, das Geldhaus hob noch zusätzlich den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr an. Außerdem kündigte das Unternehmen ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu drei Milliarden US-Dollar an.

Mit diesen Topnachrichten überraschte die HSBC die Börse und die Aktie stieg um drei Prozent nach oben. Damit stiegen die Papiere auf ein neues Jahreshoch und machen charttechnisch Raum für weitere Anstiege frei.

Doch trotz einer Rallye von 14 Prozent seit Jahresanfang und einem neuen Rekord sind die Aktien keinesfalls hoch bewertet. Aktuell winken für Anleger hier 7 Prozent an Dividendenrendite, während das Unternehmen mit dem achtfachen Gewinn gepreist wird.

Verdammt günstig: Jetzt bei dieser Aktie zuschlagen?

Dementsprechend erscheint die Aktie der HSBC aktuell insbesondere für Value-Investoren ein echtes Schnäppchen zu sein, zumal Banken seit der Zinswende ihre Ergebnisse deutlich steigern konnten.

Und laut der Meinung der Analysten kann es sich hier auch lohnen jetzt zuzuschlagen, denn die Experten sehen im Schnitt 11 Prozent an Kurspotenzial und sagen “Kaufen”.

