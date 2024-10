Diese deutsche Aktie ist sehr sicher. Zudem hat Goldman Sachs hohe Kursziele für diesen Wert. Und die fundamentale Bewertung mit einem KGV von 10,5 und einer Dividendenrendite von 3,63 Prozent ist auch nicht zu verachten. Und um diese Aktie geht es...

Dabei ist die Rede von der Münchner Rück. Denn in den vergangenen 10 Jahren gab es lediglich 3 Korrekturen bei der Aktie. Die meiste Zeit tuckert sie an der 50-Tage-Linie entlang und bietet Anlegern neben schönen Kursgewinnen auch hohe Dividenden.

Münchener Rück: Goldman Sachs und JP Morgan raten zum Kauf

Derweil raten Goldman Sachs und die DZ Bank zum Kauf der Münchner Rück-Aktie. Erst Mitte September nahmen die Amerikaner die Aktie ins Rating auf, raten zum Kauf und geben als Kursziel starke 560 Euro aus. Zudem schreiben sie: "Die Nachfrage nach Rückversicherungen dürfte auch im kommenden Jahr hoch bleiben, schrieb Analyst Andrew Baker in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Innerhalb der Branche bevorzugt der Experte Munich Re."

Vor allem das Lebensversicherungsgeschäft könnte deutlich profitieren, so Goldman Sachs.

Die DZ Bank gibt als Kursziel für Munich Re 535 Euro aus und erwartet weiter gute Einnahmen.

Deutsche Aktie mit KGV von 10,5 und 3,63 Prozent Dividendenrendite

Neben den guten Einschätzungen der Analysten überzeugt die Munich Re-Aktie auch dank einer guten fundamentalen Bewertung. So sollen die Ergebnisse je Aktie weiter steigen, das KGV damit recht niedrig bleiben und die Dividendenrendite bereits nächstes Jahr 3,87 Prozent betragen.

Im Chart ist die Munich Re-Aktie sehr gut gelaufen, weswegen Anleger jetzt nicht all-in gehen. Doch diese sichere deutsche Aktie hat auf jeden Fall eine Berechtigung in den Portfolios von Anlegern. Am besten steigt man per Sparplan oder tranchenweise ein und nutzt Rücksetzer auf die 50-Tage-Linie zum Nachkaufen.

Auch BÖRSE ONLINE empfiehlt die Münchener Rück-Aktie zum Kauf mit einem Kursziel von 560 Euro.

