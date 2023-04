Weiß Cathie Wood etwas, das wir nicht wissen? Bei dieser Wachstums-Aktie hat sie sogar schon mehrere Tage in Folge nachgekauft. Sollten Sie es auch?

An der Wall Street ist Cathie Wood eine Legende: Die eine Hälfte der Anleger liebt sie, die andere Hälfte verliert kein gutes Wort über sie. Die Investmentgesellschaft Ark Invest, die von ihr gegründet wurde, verwaltet mehrere aktiv gemanagte ETFs mit Fokus auf Innovation, Technologie und Wachstum. Durch ihr Händchen für Innovation konnte Wood während des Technologie-Booms in der Spitze Renditen erzielen, die den Markt alt aussehen ließen. Mit dem Ark Innovation Fonds, dem Aushängeschild ihrer Firma, konnte sie zwischen 2020 und 2021 Renditen von über 300 Prozent einstreichen.

Allerdings hatte sich das Blatt zwischenzeitlich gewendet: Infolge sinkender Börsenkurse und steigender Zinsen werden vor allem Wachstumswerte abgestraft, wodurch der Ark Innovation ETF bis Ende 2022 etwa 80 Prozent von seinem Höchststand im Februar 2021 entfernt war. Wood betont jedoch immer wieder, dass ihre Anlagestrategie auf langfristigen Erfolg ausgerichtet ist und sie einen Anlagehorizont von fünf Jahren verfolgt. Das könnte sich langsam wieder auszahlen: Seit Anfang des Jahres liegt der Ark Innovation ETF bereits wieder fast 30 Prozent im Plus. Optimismus der Anleger und eine Hoffnung auf eine Bremsung der strengen Zinspolitik haben Tech-Werten wieder Aufschwung gegeben. Doch auf welche sollte man dabei setzen?

Bei dieser Aktie hat Wood im April schon viermal zugeschlagen

Gleich viermal schon ging Cathie Wood im April bei CRISPR Therapeutics auf Einkaufstour. Seit dem zehnten April sogar drei Tage in Folge. Ahnt sie bei diesem Unternehmen etwas, das wir nicht wissen? Es wäre gut möglich.

CRISPR Therapeutics ist ein innovatives Biotech-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Therapien für genetische Erkrankungen spezialisiert hat. Die Firma nutzt dabei die bahnbrechende CRISPR/Cas-Technologie, um Gene zu bearbeiten und somit die Ursachen von Erkrankungen zu bekämpfen. Zum Beispiel können Krankheiten wie Sichelzellanämie behandelt werden, indem defekte Gene im menschlichen Körper durch funktionierende ersetzt werden.

Die revolutionäre Technologie von CRISPR Therapeutics hat das Potenzial, die Medizin nachhaltig zu verändern und könnte somit eine attraktive Investitionsmöglichkeit darstellen. Allerdings sollten Anleger auch beachten, dass die Aktie aufgrund der innovativen Technologie und des noch unerforschten Marktpotenzials mit einem höheren Risiko verbunden ist. So war auch der Aktienverlauf der vergangenen fünf Jahre stark volatil, die Aktie liegt insgesamt sieben Prozent im Minus. Seit Jahresanfang performt sie aber bereits wieder fast 23 Prozent im Plus. Das Unternehmen schaffte es 2019 und 2021 bereits, dass der Gewinn je Aktie positiv war. 2022 lag er mit -8,36 Dollar jedoch wieder im negativen Bereich, auch für das aktuelle sowie das folgende Geschäftsjahr wird kein positiver Gewinn je Aktie erwartet von Analysten. In Woods ARK ETF nimmt CRISPR derzeit die zwölft-größte Position mit einer Gewichtung von fast vier Prozent ein. Das durchschnittliche Kursziel liegt derzeit bei etwa 85 Dollar – eine Kurschance von fast 70 Prozent.

So fortschrittlich die Technologie von CRISPR ist, so gibt es auch immer wieder Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen, die diese Fortschritte mit sich bringen. Einige Kritiker befürchten, dass CRISPR-Editierungen unvorhersehbare genetische Mutationen auslösen oder sogar zur Schaffung von "Designer Babies" führen könnten. Es gibt auch ethische Bedenken im Zusammenhang mit der Möglichkeit, bestimmte Gene zu editieren, die für nicht-medizinische Zwecke wie Schönheits- oder Intelligenzverbesserungen verwendet werden könnten.

