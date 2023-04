Können sich Anleger schon bald auf die nächste Rallye freuen? Dieser Marktindikator könnte nun den nächsten Bullenmarkt signalisieren

2022 war kein Zuckerschlecken für Anleger. Die Märkte waren geprägt für Turbulenzen und die großen Indizes wie Dax, Dow und S&P 500 schlossen das Jahr allesamt im Minus. Zwar gelang der Start ins neue Jahr dann umso besser – alle drei und selbst der Tech-lastige Nasdaq liegen aktuell im Plus – doch bleiben für das restliche Jahr noch immer viele Fragezeichen. Zu große Risiken wie Inflation, hohe Zinsen und das gesamte makroökonomische Umfeld sorgen für Fragezeichen.

Doch es könnte Grund zur Hoffnung geben, dass die Märkte auf ihrer Performance vom bisherigen 2023 weiter aufbauen: Wie „The Motley Fool“ berichtete, schlägt aktuell nämlich ein Marktindikator an, der sich seit 70 Jahren nicht geirrt hat und zeigt, wohin es mit den Aktien gehen könnte.

Darum könnte es laut diesem Indikator mit Aktien 2023 weiter bergauf gehen

Der S&P 500 erzielte im ersten Quartal von 2023 eine Rendite von sieben Prozent. Und laut dem Chief Market Strategist der Carson Group, Ryan Detrick, waren Renditen von mindestens sieben Prozent des S&P 500 im ersten Quartal eines Jahres stets ein Vorbote dafür, dass auch die Rendite des Gesamtjahrs sehenswert werden würde.

So gab es laut Detrick in den vergangenen 70 Jahren genau 17 Fälle (2023 eingeschlossen), in denen der S&P 500 im ersten Quartal eine Performance von mindestens sieben Prozent erzielte. Und in allen 16 Fällen vor 2023 beendete der S&P 500 das Gesamtjahr dann anschließend höher. Geht es nach diesem Indikator, würde das also heißen, dass der S&P 500 auch dieses Jahr im Plus abschließen wird.

Es sei gesagt: Natürlich sind Ereignisse der Vergangenheit keine eine Garantie dafür, was die Zukunft bringt. Zudem sprechen einige Indikatoren auch dagegen, dass 2023 ein gelungenes Börsenjahr bringt. Es wäre jedoch das erste Mal in 70 Jahren, dass die Glückssträhne des Indikators nachlassen würde.

