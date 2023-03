Schon fünf Mal hat Cathie Wood im März bei dieser Aktie zugeschlagen. Offenbart die legendäre Investorin damit, bei welcher angeschlagenen Branche sie für 2023 auf die größte Erholung setzt?

Wer kennt sie nicht: Cathie Wood zählt zu den bekanntesten Investorinnen der Welt. Die 67-jährige ist Gründerin und Chefin der Investmentfirma „ARK Invest“, mit der sie mehrere aktiv gemanagte ETFs verwaltet. Ihr Schwerpunkt: Technologie und Innovation. Daher konnte sie vor 2021, zu Zeiten des Tech-Booms, auch besonders herausragende Performances erzielen und sich einen Namen machen. Ihr Flaggschiff ETF, der „ARK Innovation ETF“, erzielte zwischen dem Corona-Tief im März 2020 und dem Hoch im Februar 2021 über 350 Prozent.

Seitdem hatten es wachstumsstarke Tech-Unternehmen in einem unsicheren Marktumfeld und in Zeiten von steigenden Zinsen allerdings alles andere als leicht. Bis zum Anfang dieses Jahres büßte der ARK Innovation ETF über 80 Prozent ein. Kein Grund für Cathie Wood, den Kopf in den Sand zu stecken und aufzugeben: Die Investorin machte weiter und betonte immer wieder, dass sie einen Anlagehorizont von fünf Jahren verfolgt. Bei einer Branche scheint sie nun besonders optimistisch.

Steht dieser Branche für 2023 laut Cathie Wood eine Erholungs-Rallye bevor?

Nicht einmal, nicht dreimal, gleich fünfmal kaufte Cathie Wood im März bereits Aktien von Coinbase. Insgesamt 586.630 Aktien der Kryptobörse fügte sie dem ARK Innovation ETF in der ersten Monatshälfte hinzu. Auch im Februar hatte sie bereits fünfmal zugeschlagen und im Januar ging sie bereits zweimal bei Coinbase auf Einkaufstour. Insgesamt kaufte sie 2023 über 1,2 Millionen Aktien des Krypto-Unternehmens für den ARK Innovation ETF. Auch beim ARK Next Generation Internet ETF kaufte sie im März bereits fünf Mal Coinbase-Aktien und auch für den ARK Fintech Innovation ETF schlug sie bei Coinbase dieses Jahr schon zu.

Im Flaggschiff-ETF ARK Innovation nimmt Coinbase jedenfalls die fünfgrößte Position ein. Bei Coinbase handelt es sich um eine der größten und bekanntesten Krypto-Handelsplattformen weltweit. Gerade deshalb hatte es die Aktie des US-Unternehmens vergangenes Jahr alles andere als leicht: Es herrschte Krypto-Winter. Bekannte Währungen wie Bitcoin oder Ethereum verloren 2022 jeweils über 60 Prozent. Das unsichere Marktumfeld belastete nicht nur Tech-Werte, sondern auch die ohnehin als riskant geltenden Kryptowährungen. Da die Kryptobörsen aber nun mal vom Krypto-Markt abhängen, ging es auch für Unternehmen wie Coinbase bergab. Rund 85 Prozent sauste die Aktie in den Keller. Skandale wie der Crash der Krypto-Börse FTX waren da nicht gerade hilfreich.

Bitcoin laut Cathie Wood bei einer Million Dollar?

Das Jahr 2023 starteten viele Anleger jedoch optimistisch. Einige der großen Indizes wie der Dax oder auch der Nasdaq liegen bereits wieder deutlich im Plus. Das übertrug sich auch auf Kryptowährungen: Der Bitcoin liegt bereits wieder fast 50 Prozent im Plus, bei Ethereum sind es fast 40 Prozent. Dass Cathie Wood ein bekennender Fan von Kryptowährungen ist, ist kein Geheimnis. Laut Bloomberg bekräftigte sie erst wieder dieses Jahr ihre Prognose: So soll der Bitcoin innerhalb des nächsten Jahrzehnts die eine Million Dollar-Marke knacken. Das entspräche jetzt einem Plus von fast 4000 Prozent. Sollten sich Woods Prognosen bewahrheiten, könnte Coinbase als eine der größten Kryptobörsen davon ordentlich profitieren – und Cathie Woods enorme Zukäufe sich noch ordentlich auszahlen.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin