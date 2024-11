Diese MDAX-Aktie verliert immer weiter an Wert und ist kürzlich auf den tiefsten Stand seit sechs Jahren gefallen. Doch ist das vielleicht eine einmalige Kaufchance statt eines Warnsignals? So ist die aktuelle Situation, das sagen die Experten und das müssen Anleger jetzt wissen.

Diese MDAX-Aktie verliert immer weiter an Wert und ist kürzlich auf den tiefsten Stand seit sechs Jahren gefallen. Doch ist das vielleicht eine einmalige Kaufchance statt eines Warnsignals? So ist die aktuelle Situation, das sagen die Experten und das müssen Anleger jetzt wissen.

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec ist kürzlich auf ein neues 6-Jahres-Tief gefallen. Das liegt nicht zuletzt an der extrem schlechten Performance des MDAX-Wertes mit -43 Prozent seit Jahresanfang. Doch was belastet die Papiere? Und wie kann es jetzt weitergehen?

MDAX-Aktie kracht auch den tiefsten Stand seit 6 Jahren

Grundsätzlich ist die schlechte Performance der Aktie von Carl Zeiss Meditec nach den Hochs im Corona-Hype auf die schwache Nachfrage in verschiedenen Endmärkten, vor allem aber in China zurückzuführen. Hier sorgen sich die Analysten aktuell auch für 2025 um eventuelle Absatzschwierigkeiten, was zusätzlich auf den Papieren lastet.

Dementsprechend gespalten sind die Experten bei den Einschätzungen zu der Aktie. Zwar sehen die Marktbeobachter im Schnitt 19 Prozent an Kurspotenzial, stufen den Wert aber im Konsens nur mit Halten ein. Aktuell existiert übrigens nur eine Kaufempfehlung für den Titel, die drei Verkaufsempfehlungen gegenübersteht.

Einmalige Chance oder Warnsignal bei MDAX-Aktie?

Doch für Anleger stellt sich aufgrund dieser Situation und der Skepsis der Analysten die Frage: Ist der aktuelle Wertverfall der Aktie von Carl Zeiss Meditec eine einmalige Chance oder ein Warnsignal?

Tatsächlich aktuell eher zweiteres, wenn man auf die unsicheren Aussichten auf das Jahr 2025 schaut. Zudem ist die Bewertung der Aktie mit einem KGV von 19,6 weiterhin nicht günstig.

Wegen dieser und anderer Gründe rät BÖRSE ONLINE aktuell bei den Papieren nicht zum Kauf.

Lesen Sie auch:

Die Korrektur kommt bald, warnt Stratege, und diese Aktien müssen Sie dann unbedingt haben

Oder:

Milliardär Ken Fisher reduziert berühmte Aktie für die Ewigkeit drastisch – sollten Sie es auch?