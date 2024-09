Stehen Biotech-Aktien nach schwierigen Jahren vor einer Kurs-Renaissance? Einige Indikatoren sprechen dafür, dass Anleger im September bei einigen Titeln wie BioNTech echte Schnäppchen landen könnten.

Die letzten drei Jahre waren für die Biotech-Branche an der Börse nicht besonders erfreulich. Viele Papiere verloren nach Ende der Corona-Pandemie teils massiv an Wert und haben den Weg zurück in die Erfolgsspur noch nicht gefunden. Im Schatten von KI verdichten sich aber die Anzeichen, dass viele Titel in den nächsten Jahren wieder ordentliche Kursgewinne verzeichnen könnten.

So geht unter anderem die Investmentgesellschaft Janus Henderson, die einen der bedeutendsten Biotech-Fonds der Welt betreut, davon aus, dass die Branche in den kommenden Quartalen einen Aufschwung erleben dürfte und geht von einer künftigen Outperformance des Sektors aus. Ob es wirklich so kommt, ist natürlich noch nicht klar. Zwei Entwicklungen sprechen aber für eine solche These.

Krebsimpfstoffe und fallende Zinsen als Chance für Biotech

Wenn man die aktuelle Lage der Biotech-Branche nachzeichnen will, kann man sich das Beispiel des deutschen Unternehmens BioNTech anschauen. Während der Corona-Pandemie blühte der Konzern samt Aktie auf, erreichte zu Hochzeiten Werte von fast 400 Euro. Dann folgte der Absturz auf weit unter 100 Euro auf jetzt knapp 80 Euro. Viele Analysten wie Jefferies raten derzeit eher, die Aktie zu halten und nicht zu kaufen. Trotzdem steckt in den Mainzern und anderen verprügelten Aktien wie Moderna viel Potenzial, das womöglich doch jetzt einen Kauf zu einem niedrigen Kurs rechtfertigt.

Denn nach der Pandemie ist vor den Krebsimpfstoffen. Deren Einsatz nimmt immer konkretere Züge an. Zuletzt wurden erstmals Lungenkrebspatienten mit einem mRNA-Impfstoff von BioNTech behandelt. Der Weg zur Marktreife ist zwar noch lang, aber auch nicht außer Reichweite. Schon im kommenden Jahr will Moderna ein Hautkrebsmedikament auf den Markt bringen, 2026 will BioNTech mit einem Mittel nachziehen, dann sollen jährlich weitere Zulassungen folgen. AN Bedarf mangelt es dabei nicht. Laut WHO soll die Zahl der Krebserkrankungen bis zum Jahr 2050 um 77 Prozent steigen. Da dürfte genug Platz für mehrere Unternehmen mit ihren Wirkstoffen sein.

September 2024 günstiger Monat für Biotech-Aktien

Natürlich sind Biotech-Aktien mit neuartigen Forschungsprojekten für Anleger immer ein Risiko und definitiv mit mehr Risiko verbunden als andere Branchen. Wer dennoch an den Turnaround der Branche glaubt, der dürfte in diesem September unter Umständen das ein oder andere Schnäppchen landen. Viele Aktien wie die von BioNTech sind im historisch schwierigen Börsenmonat September teils besonders schwach im Handel unterwegs, gleichzeitig könnten die Papiere aber schon bald von der ersten Leitzinssenkung der amerikanischen Fed profitieren, die einen ersten Anschub für eine Aufholjagd an den Börsen liefern dürfte.

Die Aktie von BioNTech finden Sie übrigens zusammen mit anderen Turnaround-Kandidaten im Reversal Index von BÖRSE ONLINE.

Lesen Sie auch: Nicht nur Novo Nordisk oder Eli Lilly: Diese Biotech-Aktie mit 93% Upside könnte Sie reich machen

Oder: Trübe Aussichten: Studie macht wenig Hoffnung für Autoaktien wie BMW oder Mercedes-Benz, aber...

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.

Hinweis auf Interessenkonflikte:

Der geschäftsführende Chefredakteur, Herr Frank Pöpsel ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.